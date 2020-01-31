Кто не рискует, тот не создает прекрасное. Формат charity shop завоевывает Барнаул

Когда в 2018 году в Барнауле открывался первый социальный магазин, это был настоящий риск. На основателей смотрели как на безумцев. И веры не было, что задумка реализуется и магазин продержится так долго. Как говорят создатели Charity Market, они и сами "не до конца верили, что из этого проекта получится нечто прекрасное".

Самый первый месяц после открытия продемонстрировал успех. Charity Market показал прибыль, закрыл все затратные статьи и передал благотворительному фонду "Облака" более 32 тысяч рублей на уставную деятельность. Так, по сути, началась вторая жизнь фонда.

Многие коллеги задавали вопрос, стало ли меньше одежды в пункте приема, когда дарители увидели, что 10% от пожертвованной одежды выставляется на продажу? Нет. Одежды стало больше.

Команда проекта Charity Market научилась вести настоящий социальный бизнес. Пришлось изучить с нуля многие внутренние процессы управления салоном одежды.

Основателям первого в Алтайском крае благотворительного магазина было важно не просто получать прибыль для благих целей, а предоставить возможность людям, в первую очередь, малоимущим семьям с несколькими детьми одеваться стильно и красиво бесплатно или за символическую плату. К примеру, где еще можно приобрести платье за 129 рублей, а зимнюю куртку за 469 рублей?

Charity Market шагнул во второй год своей работы смело и уверенно, с настоящей командой профессионалов, которые ежедневно формируют новые коллекции, сортируют тонны одежды и профессионально обслуживают гостей.

В России такой формат магазинов, где реализовывают ненужную одежду и вырученную прибыль передают на благотворительные программы, абсолютно новый. Хотя первопроходец – магазин "Спасибо" – работает в Санкт-Петербурге уже более девяти лет.

В Европе и Америке charity shop – совершенно обычное явление. Люди за рубежом привыкли отдавать вещи, чтобы им могли подарить вторую жизнь. Основатели Charity Market надеются, что и в Барнауле это явление станет популярным и в ближайшем будущем откроется еще не один магазин подобного формата.

Познакомиться с работой магазина Charity Market, оценить коллекции одежды и сделать вклад в программы помощи малоимущим и многодетным семьям фонда "Облака" может абсолютно каждый.

Написать по поводу приема вещей можно напрямую координатору проекта Charity Market Анастасии Лапшовой.





Charity Market

г. Барнаул, пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

Режим работы: 7/7, с 10:00 до 19:00

Телефон: +7961 993 98 14