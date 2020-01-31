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Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля

, ИА "Амител"
На следующей неделе начнется потепление
Фото: meteoinfo.ru

Фото: meteoinfo.ru

Морозная погода в Алтайском крае продержится до понедельника, 3 февраля, включительно. Уже со вторника начнется потепление. При этом ожидаются осадки, сила которых будет постепенно нарастать. 

Как сообщают в алтайском гидрометцентре, к концу следующей недели в регион под влиянием североатлантических циклонов, вероятно, вернется штормовой ветер.

Как ранее писал amic.ru, сегодня, 31 января, в Алтайском крае днем -17...-22 градуса, в предгорьях – от -11 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле – от -18 до -20 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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