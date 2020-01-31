В Барнауле откроют один из крупнейших в РФ центров единоборств

В Барнауле может появиться одно из крупнейших в России зданий, где занимаются исключительно смешанными единоборствами, сообщает "Политсибру".

Проект Top Team Siberia предложен Александром Локтевым – основателем Фонда социальных проектов, депутатом Барнаульской городской Думы. Физкультурно-оздоровительный комплекс хотят разместить по адресу Взлетная, 2в. В его постройку планируют вложить от 30 до 40 млн рублей.

"Мы двигаемся в спальный густонаселенный район, где очень мало спортивных клубов. Здесь имеется высочайший общественный запрос на спорт, в том числе, надеемся, и на единоборства, – пояснил Локтев. – Проект уникален тем, что это 1000 кв. м смешанных единоборств. Он может войти в пятерку крупнейших в России по площади".

Разработчик проекта архитектор Инга Болдырева уточнила, что сооружение будет двухэтажным. В нем разместят два блока – спортивный зал с кроссфитом, татами, борцовским ковром и административно-бытовой комплекс с раздевалками, кабинетами для тренеров и встреч. Одновременно в здании смогут заниматься до 65 человек.

Градсовет Барнаула в целом одобрил проект, но направил его на доработку с учетом некоторых замечаний. В частности они касались особенностей планировки.

Центр смешанных единоборств Top Team Siberia проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В центре могут тренироваться и люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство. Руководители центра – Евгений Шевченко и Александр Локтев.