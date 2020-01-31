Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь

Алкоголь в меру, занятия спортом и правильная еда могут продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете.

Специалисты проанализировали привычки и здоровье 112 тысяч человек. Это мужчины в возрасте от 40 до 75 лет и женщины от 30 до 55 лет. Ученые оценивали наличие хронических заболеваний, влияние курения, алкоголя, правильного питания и физической активности.

В итоге ученые пришли к выводу, что умеренное употребление спиртного снижает риск развития заболеваний сердца и диабета.

Так, женщины, которые весили в пределах нормы, соблюдали диету и отказались от курения, однако не употребляли алкоголь, в среднем жили без хронических заболеваний на два года меньше умеренно пьющих. У мужчин разница составила около года.