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Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь

, ИА "Амител"
Но при этом надо заниматься спортом и правильно питаться
Фото: medikforum.ru

Фото: medikforum.ru

Алкоголь в меру, занятия спортом и правильная еда могут продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете.

Специалисты проанализировали привычки и здоровье 112 тысяч человек. Это мужчины в возрасте от 40 до 75 лет и женщины от 30 до 55 лет. Ученые оценивали наличие хронических заболеваний, влияние курения, алкоголя, правильного питания и физической активности.

В итоге ученые пришли к выводу, что умеренное употребление спиртного снижает риск развития заболеваний сердца и диабета.

Так, женщины, которые весили в пределах нормы, соблюдали диету и отказались от курения, однако не употребляли алкоголь, в среднем жили без хронических заболеваний на два года меньше умеренно пьющих. У мужчин разница составила около года.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

31.01.2020 09:24
- гость -

Особенно в период ОРВИ, профилактика не помешает

31.01.2020 09:25
- гость -

"В итоге ученые пришли к выводу, что умеренное употребление спиртного снижает риск развития заболеваний сердца и диабета."
Все ничего, но в России не умеют умеренно употреблять и это превращается в алкоголизм

31.01.2020 09:43
обезьяна

31.01.2020 09:25
- гость -
"В итоге ученые пришли к выводу, что умеренное употребление спиртного снижает риск развития заболеваний сердца и диабета."
Все ничего, но в России не умеют умеренно употреблять и это превращается в алкоголизм

кто вам такое сказал?
почему именно россия?
потому что в россии хороший алкоголь для многих дорого стоит
хорошего вина купить проблема
а так то во всем мире бухают не меньше

31.01.2020 09:45
- гость -

31.01.2020 09:25
- гость -
Да ладно..:
don-t_mention:

31.01.2020 09:47
Нарколог

Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве.

31.01.2020 09:57
)

31.01.2020 09:25
- гость -

я умею)

31.01.2020 10:25
- гость -

09:25
Вы, очевидно, за рубежами нашей Родины не были, если вы такие заявления необдуманные высказываете.
Побывайте в пятницу вечером в Лондоне. Уверяю, у вас останутся такие незабываемые впечатления, что алкаши с какой-нибудь Осипухи вам покажутся милыми первоклассниками.

31.01.2020 10:29
- гость -

Ту обезьяна
Ой-вей, какое горе)
Хорошего вина купить проблема)
Вы обращайтесь, я вам как профессионал все расскажу и покажу где и что купить)
На самом деле хорошее вино в городе есть, и его можно купить за вменяемые деньги)
Мы ведь прекратили пить все, что горит, и перешли на респектабельные напитки)
Говоря «мы», я имею в виду наше поколение.

31.01.2020 10:43
- гость -

А от неумеренного употребления жизнь стремится к бесконечности...

31.01.2020 10:53
обезьяна

31.01.2020 10:29
- гость -


таки мое поколение завсегда пили вкусненькое)))) места винные знаем, шпасибо!
а мой бифитер неизменен со студенчества

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