Пятница, 31 Январь, 11:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,04
€ 69,42
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Судебный пристав из лени прощала долги жителям Алтая

, ИА "Амител"
Женщина подделывала документы, указывая, что должники оплатили штрафы
Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи выяснили, что женщина на протяжении 2018 года, желая облегчить себе работу, вносила в документы заведомо ложные сведения о том, что жители Турочакского района рассчитались с долгами. На их основании она заканчивала исполнительные производства.

В результате должники, сами того не ведая, освобождались от обязанности оплачивать штрафы, а государственная казна недополучила эти средства.

Обвиняемая от дачи показаний отказалась. Она настаивает, что ни в чем не виновна, хотя следователи доказали обратное. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.01.2020 09:39
технарь

Святая! (авторы исков так не думают)

31.01.2020 09:41
- гость -

авторы исков это ГИБДД и Налоговая
обрыбятся
женщине респект!!

31.01.2020 09:44
Рождённый вСС

Это Женщина с большой буквы. Ей надо памятник поставить.

31.01.2020 09:46
В СССР

Слишком короткая строка. Амик, поправьте.

31.01.2020 09:54
- гость -

А я то уж думал, что у них нет ничего человеческого! Тупо должность по обдиранию всего нажитого у населения в доход государства!

31.01.2020 10:26
- гость -

Дык, эта, без откатов тетя работала?! А разве у них так принято?!

31.01.2020 10:29
- гость -

Так она не ленивая, а просто человек порядочный.
Имхо нормальный человек ни приставом ни коллектором работать никогда не пойдёт.

31.01.2020 10:32
- гость -

Тут все такие довольные)
Не хочется штрафы платить?
А штрафы зарабатывать нравится?
Тогда зачем тут проливается тонны слез, что государство людоедское?
Да вы сами людоеды, раз свои гражданские обязанности не исполняете, и радуетесь нарушению закона.

31.01.2020 10:36
- гость -

Слушай, любитель законов, людям без разницы как их грабят по закону или нет

31.01.2020 10:39
- гость -


31.01.2020 10:32
- гость -
А Вас зависть гложит, что тут все такие довольные?
А с кого мы пример берем, разве не с чиновников и депутатов?
В первую очередь они должны соблюдать закон, а вот как раз они и нарушают!
У меня зарплата "белая" с нее платятся налоги и пенсионные отчисления, а чиновники и депутаты ограбили меня на пять лет пенсии и постоянно увеличивают поборы! Так в чем я не выполнил свой долг перед государством??? А теперь ответте в чем мое людоедство заключается? Что у Вас лично я отнял???

31.01.2020 10:43
- гость -

10:36
А не нарушать не пробовали? Вы считаете, что вас грабят. Но вначале то вы накосячили. Или вы не считаете себя виновным? Или не считаете, что даже если виновны, то должны платить?
Так вы тогда дальше идите - дааайте и за убийство не сажать, и за ДТП не взыскивать сверх непокрытой ОСАГО суммы ущерба. А че, вас же грабят, и вам плевать по закону или нет. Как впрочем вам плевать и на терпил ваших, коим ущерб причинен. Так ведь?)

31.01.2020 10:44
- гость -

10:39
Или мимо, ты какой то ненормальный.
Чего разодрался то? Вообще не с тобой базар был.

31.01.2020 10:50
- гость -

31.01.2020 10:43
- гость -
10:36
А не нарушать не пробовали? Вы считаете, что вас грабят. Но вначале то вы накосячили. Или вы не считаете себя виновным? Или не считаете, что даже если виновны, то должны платить?
Так вы тогда дальше идите - дааайте и за убийство не сажать, и за ДТП не взыскивать сверх непокрытой ОСАГО суммы ущерба. А че, вас же грабят, и вам плевать по закону или нет. Как впрочем вам плевать и на терпил ваших, коим ущерб причинен. Так ведь?)



виновен в чем?
в том что в АК считали имущественный налог по инвентаризационной стоимости??? а всем по кадастровой ??
как в басне у Крылова? Волк и ягненок.

31.01.2020 10:56
- гость -

Молодец, тетенька!

31.01.2020 11:03
- гость -

Вообще-то у неё план по закрытию производств, и план нефиговый. Так что она банально подтасовывала статистику, чтобы получать ЗП. Обычный шкурный интерес.

31.01.2020 11:08
- гость -

10:50
Зачем вы бред собираете?
Ивентаризауионная или кадастровая стоимость Недвига решается просто: прямо в ФНС, никаких штрафов, наоборот, ты сам пишешь заявление и тебе пересчитывают налог и даже бабло возвращают, прикинь)

31.01.2020 11:35
Иван

Этой тёте надо звезду героя дать, а не сердюковым всяким раздавать.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:28
Абоненты Горсети могут заказать справки и вызвать инспектора через интернет 0
11:15
Распродажа круглый год: салон оптики предлагает очки известных брендов со скидкой 0
11:07
"Ситуация раздута". Как коронавирус влияет на туризм и стоит ли лететь на Хайнань 0
11:00
Трамвай протаранил скорую помощь в Барнауле 0
10:49
Два участка трасс открыли для движения в Алтайском крае 0
10:39
Крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию открыли на Алтае 9
10:27
Алтайские хоккеисты сыграют за "Кубок поколения" 1
10:15
Обычный январь. На Алтае мужчина обратился в больницу после укуса клеща 1
10:02
Спортивный импульс: барнаульцев приглашают на занятия настольным теннисом и фитнесом 0
09:53
34 села Алтайского края остаются в изоляции после метели 2
09:42
Студенты отправляются вызволять жителей Алтайского края из снежного плена 0
09:29
Судебный пристав из лени прощала долги жителям Алтая 17
09:12
Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь 10
09:00
Кто не рискует, тот не создает прекрасное. Формат charity shop завоевывает Барнаул 1
08:50
В Барнауле откроют один из крупнейших в РФ центров единоборств 12
08:39
Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля 4
08:21
Доказано. Смартфоны способствуют развитию рака 11
08:11
На утро 31 января в Алтайском крае закрыто 10 участков трасс 0
07:44
Новые штрафы и дорогой "Платон": что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года 5
07:30
Теракты и лекарство от рака: главные пророчества Ванги и ее предсказания на 2020 год 4
07:15
Взламывают и проворачивают. Полиция рассказала о самых популярных способах автоугона 0
07:01
Согреет и удивит. Выбираем подарок для любимых 0
06:49
Ксению Собчак сняли с самолета за бунт 24
06:21
Китайский Чернобыль: как выглядит сейчас Ухань, откуда пошла эпидемия коронавируса 6
06:07
Без сна, выходных и рыбалки: как водитель в Барнауле сражается со снегом 25
05:50
Осадков не будет. О погоде в Алтайском крае 31 января 0
23:47
Россиянин отравил своего четырехмесячного сына снотворным 0
23:15
Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке 3
22:49
Ученым удалось получить самый детальный снимок Солнца в истории 3
22:18
Три человека погибли во время поездки на BlaBlaCar в Томске 5
21:48
Кассира московского супермаркета заподозрили в убийстве покупателя 0
21:11
Финансирование спортивных школ растет в Алтайском крае 0
20:46
Виктор Томенко посетит районы, которые сильно пострадали от снегопада 4
20:11
Еще несколько участков трасс открыли для движения в Алтайском крае 0
19:41
Соцсети: самолет сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта 1
19:19
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве 1
18:38
Из центра не выбраться. Пробки в Барнауле достигли 9 баллов 7
18:13
В Бийске разыскивают мужчину, который расплатился в магазине чужой картой 0
17:49
Краснодарский школьник поджег собственную школу 3
17:36
Котельную для нескольких домов и детского сада построили в алтайском селе 1
17:30
10 минут и готово. Барнаульцам предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ 5
17:16
Барнаульца отправили в психбольницу за убийство пятилетнего сына 1
17:01
Алтайские туристы рассказали об обстановке на китайском острове Хайнань 4
16:51
Почти 119 тысяч алтайских школьников смогут получить бесплатное горячее питание 6
16:41
Дорожники освободили алтайскую деревню из снежного плена и отправились дальше 1
16:23
Первая в новом году. Как прошла сессия алтайского парламента 0
16:15
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом 13
16:04
Минобр проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула 52
15:50
Путешественник из Читы добрался пешком до Барнаула 4
15:33
Автоблогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу "Последний герой" 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.