Судебный пристав из лени прощала долги жителям Алтая

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следователи выяснили, что женщина на протяжении 2018 года, желая облегчить себе работу, вносила в документы заведомо ложные сведения о том, что жители Турочакского района рассчитались с долгами. На их основании она заканчивала исполнительные производства.
В результате должники, сами того не ведая, освобождались от обязанности оплачивать штрафы, а государственная казна недополучила эти средства.
Обвиняемая от дачи показаний отказалась. Она настаивает, что ни в чем не виновна, хотя следователи доказали обратное. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.
Комментарии
Святая! (авторы исков так не думают)
авторы исков это ГИБДД и Налоговая
обрыбятся
женщине респект!!
Это Женщина с большой буквы. Ей надо памятник поставить.
Слишком короткая строка. Амик, поправьте.
А я то уж думал, что у них нет ничего человеческого! Тупо должность по обдиранию всего нажитого у населения в доход государства!
Дык, эта, без откатов тетя работала?! А разве у них так принято?!
Так она не ленивая, а просто человек порядочный.
Имхо нормальный человек ни приставом ни коллектором работать никогда не пойдёт.
Тут все такие довольные)
Не хочется штрафы платить?
А штрафы зарабатывать нравится?
Тогда зачем тут проливается тонны слез, что государство людоедское?
Да вы сами людоеды, раз свои гражданские обязанности не исполняете, и радуетесь нарушению закона.
Слушай, любитель законов, людям без разницы как их грабят по закону или нет
31.01.2020 10:32
- гость -
А Вас зависть гложит, что тут все такие довольные?
А с кого мы пример берем, разве не с чиновников и депутатов?
В первую очередь они должны соблюдать закон, а вот как раз они и нарушают!
У меня зарплата "белая" с нее платятся налоги и пенсионные отчисления, а чиновники и депутаты ограбили меня на пять лет пенсии и постоянно увеличивают поборы! Так в чем я не выполнил свой долг перед государством??? А теперь ответте в чем мое людоедство заключается? Что у Вас лично я отнял???
10:36
А не нарушать не пробовали? Вы считаете, что вас грабят. Но вначале то вы накосячили. Или вы не считаете себя виновным? Или не считаете, что даже если виновны, то должны платить?
Так вы тогда дальше идите - дааайте и за убийство не сажать, и за ДТП не взыскивать сверх непокрытой ОСАГО суммы ущерба. А че, вас же грабят, и вам плевать по закону или нет. Как впрочем вам плевать и на терпил ваших, коим ущерб причинен. Так ведь?)
10:39
Или мимо, ты какой то ненормальный.
Чего разодрался то? Вообще не с тобой базар был.
31.01.2020 10:43
- гость -
10:36
А не нарушать не пробовали? Вы считаете, что вас грабят. Но вначале то вы накосячили. Или вы не считаете себя виновным? Или не считаете, что даже если виновны, то должны платить?
Так вы тогда дальше идите - дааайте и за убийство не сажать, и за ДТП не взыскивать сверх непокрытой ОСАГО суммы ущерба. А че, вас же грабят, и вам плевать по закону или нет. Как впрочем вам плевать и на терпил ваших, коим ущерб причинен. Так ведь?)
виновен в чем?
в том что в АК считали имущественный налог по инвентаризационной стоимости??? а всем по кадастровой ??
как в басне у Крылова? Волк и ягненок.
Молодец, тетенька!
Вообще-то у неё план по закрытию производств, и план нефиговый. Так что она банально подтасовывала статистику, чтобы получать ЗП. Обычный шкурный интерес.
10:50
Зачем вы бред собираете?
Ивентаризауионная или кадастровая стоимость Недвига решается просто: прямо в ФНС, никаких штрафов, наоборот, ты сам пишешь заявление и тебе пересчитывают налог и даже бабло возвращают, прикинь)
Этой тёте надо звезду героя дать, а не сердюковым всяким раздавать.