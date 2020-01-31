Студенты отправляются вызволять жителей Алтайского края из снежного плена

Традиционная студенческая акция "Снежный десант" начинается на Алтае сегодня. В этом году она собрала учащихся не только из Алтайского края, но и из Томской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Нижегородской, Воронежской областей, Подмосковья, Приморья, а также из Белоруссии и Казахстана.

Добровольцы будут работать в двух десятках районов. Среди них – Третьяковский и Змеиногорский, где сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Студенты помогут сельчанам очистить дороги и дворы от снега, сообщают "Вести Алтай".

Добавим, что вместе с молодежью в экспедицию впервые отправятся два отряда ветеранов студенческого движения. Акция "Снежный десант" продлится до 10 февраля.