Алтайские бизнесмены представят свою продукцию на международной выставке в Сингапуре

Алтайские предприниматели могут принять участие в Международной азиатской выставке пищевых продуктов и напитков FHA Food&Beverage Asia 2020. Она пройдет в Сингапуре с 31 марта по 3 апреля этого года.

На выставке будет представлен весь спектр товаров пищевой индустрии: полуфабрикаты, мясные и колбасные изделия, фрукты и овощи, органические и здоровые продукты, безалкогольные и алкогольные напитки.

Кроме того, в рамках выставки запланировано проведение азиатского чемпионата барменов FHA Barista Challenge, целью которого является повышение профессиональных навыков. А также по традиции пройдет кулинарный поединок FHA Culinary Challenge, в рамках которого сотни кулинаров со всего мира продемонстрируют свои таланты.

Обширная деловая программа FHA Food&Beverage Asia 2020 будет способствовать установлению взаимовыгодных контактов между производителями и покупателями продуктов пищевой промышленности со всего мира.

Количество мест на выставку ограничено! Спешите подать заявку на мойбизнес22.рф и в мобильном приложении "Мой бизнес 22".

Справка

FHA-Food & Beverage – крупнейшая азиатская выставка общественного питания и гостиничного хозяйства, проводится в Сингапуре с 1978 года с периодичностью один раз в два года. Формат выставки включает большое количество соревнований и специализированных показов. В текущем году планируется, что в мероприятии примут участие более 2000 экспонентов из различных регионов ЮВА и стран мира. Выставка разместится в восьми залах на общей площади более чем 85 000 кв.м. Ожидается, что количество посетителей превысит 48 000 человек.

Алтайский фонд МСП

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