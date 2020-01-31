34 села Алтайского края остаются в изоляции после метели

Службы и ведомства Алтайского края продолжают расчищать подъезды к населенным пунктам, которые замело в результате обрушившегося снегопада, сообщает пресс-служба правительства региона.
Благодаря вмешательству коммунальщиков за сутки 30 января свыше сотни сел восстановили транспортное сообщение с райцентрами.
Среди них – поселок Утка, где 20 января сломался глубинный насос, в результате чего без центральной воды находятся 26 домов. Теперь в село смогут завезти необходимое оборудование, чтобы восстановить водоснабжение.
По данным на 8:00 31 января, отрезанными от остального мира из-за заметенных дорог остаются 34 населенных пункта. Работы по их освобождению из снежного плена продолжаются.
Комментарии
"По данным на 8:00 31 января, отрезанными от остального мира из-за заметенных дорог остаются 34 населенных пункта"
А Томенко божился что во все села доступ БУДЕТ!
Царь или бояре?
Мороз уже третьи сутки, кого ждут ? Чё не откапывают ?