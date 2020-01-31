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Алтайские хоккеисты сыграют за "Кубок поколения"

, ИА "Амител"
Матч состоится 1 февраля
Вадим Плешков / Фото: hcdinamo.su

Вадим Плешков / Фото: hcdinamo.su

Традиционный матч "звёзд" между сборными Студенческой лиги и Молодежной хоккейной лиги состоится завтра, 1 февраля, в Перми.

За команду лучших игроков Студенческой лиги на лед выйдут два игрока барнаульского клуба "Динамо-Алтай студент". Это Павел Тетерин и Вадим Плешков. Для последнего эта игра станет вторым шоу подряд.

Напомним, в минувшую субботу Плешков принял участие в "Матче звезд" Студенческой хоккейной лиги. Барнаулец сыграл за сборную Востока. Он забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Основное время выставочного матча завершилось вничью – 12:12. В серии буллитов Плешков оказался единственным в команде, кто реализовал свою попытку. В итоге команда Востока уступила своим западным соперникам.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

31.01.2020 10:42
- гость -

О, у алтайцев команда оказывается....

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