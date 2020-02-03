Автоцентр "Toyota Lexus Барнаул" открывается в новом формате

АЕМ холдинг – единственный официальный дилер Toyota и Lexus в Алтайском крае теперь в новом формате и по новому адресу: Павловский тракт, 164а.

Современный дилерский комплекс располагается на территории площадью около 15 тыс. кв.м. Вместительный шоурум "Тойота Центр Барнаул" занимает площадь около 900 кв.м, а шоурум "Лексус Барнаул" – около 700 кв. м.

Общая площадь сервисной зоны "Тойота Центр Барнаул" и "Лексус Барнаул" составляет более 2500 кв. м. Здесь расположены семь постов кузовного ремонта, 14 постов слесарного ремонта, два поста шиномонтажа и одна покрасочная камера. Также в центре есть пять постов мойки автомобилей.

Сервисные зоны новых дилерских центров оснащены самым современным оборудованием, отвечающим высочайшим стандартам послепродажного обслуживания автомобильных брендов. В новых центрах воплотились ключевые принципы компании "Тойота Мотор" в России – персональный подход к каждому и лучший клиентский сервис.

Прием автомобилей на сервис осуществляется в комфортной обстановке в присутствии клиента и с использованием профессионального оборудования.

Особое внимание в новом дилерском центре "Тойота Центр Барнаул" уделено клиентской зоне, в которой предусмотрено все, что необходимо для плодотворной работы и комфортного отдыха клиентов во время визита. Здесь есть кафе, в лаунж-зоне предусмотрены компьютеры с выходом в интернет, детский уголок и доступен Wi-Fi.

В "Лексус Барнаул" предусмотрена зона отдыха клиентов, которая создавалась согласно принципам традиционного японского гостеприимства "омотенаши", где каждый чувствует атмосферу домашнего уюта и радость от пребывания в "доме" Lexus.

Новый дилерский комплекс располагает удобной и просторной парковкой.

Весь февраль покупателей будут ждать подарки.

Автоцентр "Toyota Lexus Барнаул" АЕМ холдинг

г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 164а

Время работы: по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 9:00 до 17:00.

Телефон "Тойота Центр Барнаул": 23-23-23

Телефон "Лексус Барнаул": 23-22-22