Автоцентр "Toyota Lexus Барнаул" открывается в новом формате

АЕМ холдинг – единственный официальный дилер Toyota и Lexus в Алтайском крае теперь в новом формате и по новому адресу: Павловский тракт, 164а.
Современный дилерский комплекс располагается на территории площадью около 15 тыс. кв.м. Вместительный шоурум "Тойота Центр Барнаул" занимает площадь около 900 кв.м, а шоурум "Лексус Барнаул" – около 700 кв. м.
Общая площадь сервисной зоны "Тойота Центр Барнаул" и "Лексус Барнаул" составляет более 2500 кв. м. Здесь расположены семь постов кузовного ремонта, 14 постов слесарного ремонта, два поста шиномонтажа и одна покрасочная камера. Также в центре есть пять постов мойки автомобилей.
Сервисные зоны новых дилерских центров оснащены самым современным оборудованием, отвечающим высочайшим стандартам послепродажного обслуживания автомобильных брендов. В новых центрах воплотились ключевые принципы компании "Тойота Мотор" в России – персональный подход к каждому и лучший клиентский сервис.
Прием автомобилей на сервис осуществляется в комфортной обстановке в присутствии клиента и с использованием профессионального оборудования.
Особое внимание в новом дилерском центре "Тойота Центр Барнаул" уделено клиентской зоне, в которой предусмотрено все, что необходимо для плодотворной работы и комфортного отдыха клиентов во время визита. Здесь есть кафе, в лаунж-зоне предусмотрены компьютеры с выходом в интернет, детский уголок и доступен Wi-Fi.
В "Лексус Барнаул" предусмотрена зона отдыха клиентов, которая создавалась согласно принципам традиционного японского гостеприимства "омотенаши", где каждый чувствует атмосферу домашнего уюта и радость от пребывания в "доме" Lexus.
Новый дилерский комплекс располагает удобной и просторной парковкой.
Весь февраль покупателей будут ждать подарки.
Автоцентр "Toyota Lexus Барнаул" АЕМ холдинг
г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 164а
Время работы: по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 9:00 до 17:00.
Телефон "Тойота Центр Барнаул": 23-23-23
Телефон "Лексус Барнаул": 23-22-22