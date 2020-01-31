Крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию открыли на Алтае

В селе Амур Усть-Коксинского района открыли крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию, сообщает интернет-портал правительства Республики Алтай.
В торжественном открытии принял участие глава региона Олег Хорохордин. Он подчеркнул, что это важнейшее событие для муниципального образования.
"Станция входит в десятку крупнейших в России, – подчеркнул Хорохордин. – Для отдаленного района это очень важное событие, ведь станция позволит обеспечить надежность электроснабжения, забыть о дефиците мощностей для новых потребителей, позволит более успешно развивать бизнес в одном из самых красивых и уникальных районов республики, создаст новые рабочие места".
Ранее в Горном Алтае ввели в эксплуатацию еще две новые солнечные электростанции – в Онгудайском (25 МВт) и Чемальском районах (10 МВт).
В итоге в данный момент в Горном Алтае действует уже десять солнечных электростанций, включая построенные и запущенные в предыдущие годы: две в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).
По информации компании "Хевел", выступающей инвестором проекта, установленная мощность солнечной генерации в республике достигла 120 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией треть жителей Республики Алтай.
Комментарии
Если добыча электричества стала дешевле, то по идее, и стоимость должна снизиться для потребителя, НО ТОЛЬКО НЕ В РОССИИ !!!
С чего бы она стала дешевле. Эта вся солнечная хренотень стоит чумовых денег. А пока окупится прибавится ещё столько же за обслуживание и модернизацию.
С чего она дешевле то стала. Вся эта альтернативная энергетика гораздо затратнее традиционной.
Вырабатываемая солнечными электростанциями электроэнергия будет на 100% продаваться на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии), а Алтайэнергосбыт как покупал ее там по той же цене, так и будет покупать.
Строительство солнечных электростанций - это действительно новые рабочие места, а также возможность хорошо зарабатывать собственникам. И ничего больше...
С нашими ресурсами электроэнергия должна стоить раз в пять меньше.
Но никто не возмущается, а кое-кто на этом обогощается.
Было бы гораздо дешевле, если бы пукинские "эффективные менеджеры" не разворовали и загубили собственное производство. А пока солнечные батареи разрабатываются и производятся в Китае, цена солнечных киловатт будет неподъемной...
Крупнейший в Сибири проект по распилу бабла на волне "зеленой" энергетики...
Интересно, а эти товарищи видели солнечные панели зимой?
Они в снегу! И сколько электричества выдадут абсолютно ясно...
31.01.2020 11:13
ГОСТ СССР
Вы не поверите,но их и летом надо мыть от пыли!