Крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию открыли на Алтае

В селе Амур Усть-Коксинского района открыли крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию, сообщает интернет-портал правительства Республики Алтай.

В торжественном открытии принял участие глава региона Олег Хорохордин. Он подчеркнул, что это важнейшее событие для муниципального образования.

"Станция входит в десятку крупнейших в России, – подчеркнул Хорохордин. – Для отдаленного района это очень важное событие, ведь станция позволит обеспечить надежность электроснабжения, забыть о дефиците мощностей для новых потребителей, позволит более успешно развивать бизнес в одном из самых красивых и уникальных районов республики, создаст новые рабочие места".

Ранее в Горном Алтае ввели в эксплуатацию еще две новые солнечные электростанции – в Онгудайском (25 МВт) и Чемальском районах (10 МВт).

В итоге в данный момент в Горном Алтае действует уже десять солнечных электростанций, включая построенные и запущенные в предыдущие годы: две в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).

По информации компании "Хевел", выступающей инвестором проекта, установленная мощность солнечной генерации в республике достигла 120 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией треть жителей Республики Алтай.