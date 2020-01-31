Трамвай протаранил скорую помощь в Барнауле

Трамвай и автомобиль скорой помощи столкнулись сегодня, 31 января, в Барнауле. ДТП произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Ленинградской.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавших в результате инцидента нет. Также обошлось без пробок, оба участника аварии уже разъехались.

Напомним, сегодня в Барнауле, по данным синоптиков, гололед, местами сильный. Поэтому водителей просят быть предельно внимательными за рулем.

Как уже сообщал amic.ru, из-за сложных погодных условий в Алтайском крае остаются закрытыми около десятка трасс. Движение возобновляют по мере улучшения ситуации.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.