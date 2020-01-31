Абоненты Горсети могут заказать справки и вызвать инспектора через интернет

Барнаульская горэлектросеть расширяет возможности онлайн-сервисов для своих абонентов. Теперь заказать справку для оформления субсидий и оформить заявку на вызов инспектора для допуска в эксплуатацию, демонтажа или осмотра электросчетчика можно не только в личном кабинете на сайте компании, но и через учетную запись в платежной системе "Город", сообщают в пресс-службе компании. Первые 160 барнаульцев уже воспользовались новой услугой.

По словам начальника отдела информационных технологий Барнаульской горэлектросети Елены Омелич, дистанционно потребители могут заказать справки об отсутствии задолженности для социальных служб и о состоянии своего лицевого счета. Для этого нужно зайти в личный кабинет Горсети или системы "Город", оставить заявку на оформление документа и указать способ его получения.

"В течение трех дней сотрудники подготовят справку и сообщат об этом абоненту через личный кабинет. Он может забрать ее в сервисном центре или получить по почте, в зависимости от того, что указано в онлайн-заявке. Также планируем организовать доставку документов курьером", – рассказывает Елена Омелич.

В компании отмечают, что развитие интерактивных сервисов повышает оперативность работы БГЭС с абонентами, экономит их время и позволяет взаимодействовать с потребителями в комфортных для них условиях.

Напоминаем, абоненты Барнаульской горэлектросети могут через личный кабинет на сайте компании bges.ru передать показания приборов учета, получить электронную квитанцию, оплатить электроэнергию, проверить состояние счета, ознакомиться с историей начислений, а также написать обращение, заявление или претензию.