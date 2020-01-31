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Алтайский Минкульт отказался присвоить колледжу искусств имя Михаила Евдокимова

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступали общественники
Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Министерство культуры Алтайского края не нашло оснований для присвоения имени заслуженного артиста РФ, экс-губернатора региона Михаила Евдокимова колледжу культуры и искусств, сообщили представители "Гражданского патруля".

Напомним, с такой инициативой в декабре 2019 года выступила общественная организация "Гражданский патруль" и краевед Данил Дегтярев. Это учебное заведение выбрали потому, что в нем учился Михаил Евдокимов. По мнению общественников, это предложение не понесло бы больших финансовых затрат, к тому же в регионе есть традиция увековечивать память выдающихся земляков.

Однако и руководство колледжа, и Министерство культуры региона эту инициативу не поддержали. В ведомстве пояснили, что, по имеющимся архивным источникам, Михаил Евдокимов обучался в этом учебном заведении непродолжительное время и не поддерживал с ним связь. Поэтому достаточных оснований для присвоения колледжу имени заслуженного артиста РФ в Минкульте не нашли.

По словам главы общественной организации Ростислава Антонова, увековечивание памяти Михаила Евдокимова в Алтайском крае обсуждается уже много лет, однако ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

31.01.2020 12:57
Ещё бы.

Он же избран был народом. А именами таких людей нельзя называть. Это не скрепно и не патриотично.

31.01.2020 12:59
Гость

Тоже например оснований не вижу

31.01.2020 13:00
ГОсть

Все вроде избраны народом, или нет

31.01.2020 13:32
гость

Его и так будут помнить, а других деятелей вредителей даже имён не вспомнят, хоть весят на доске почёта.

31.01.2020 13:41
- гость -

Для 12:57 и 13:32
Да, его будут помнить, безусловно.
Хотите навскидку перечислю:
1. За то, что он был либо в Москве у негритянки своей, либо в бухе в своём Верх-Обском. В Барнакле он показывался эпизодически.
2. За то что отдал край на управление своей банде жуликов и воров. Баклицкиц, Бормотов, Панов - это те люди, которые рулили в крае всей экономикой. Все бумаги подписывал Бормотов, Миша вообще себя не утруждал государственной службой.
3. За то что угробил себя и ещё людей, когда опаздывал, и летел по трассе за 150 км в час, да так, что даже броня не спасла.

Бездарный руководитель. Отрицательные результаты деятельности. За что его именем какие то объекты называть???

31.01.2020 13:46
- гость -


- гость -
Для 12:57 и 13:32
Да, его будут помнить, безусловно.
Хотите навскидку перечислю:
1. За то, что он был либо в Москве у негритянки своей, либо в бухе в своём Верх-Обском. В Барнакле он показывался эпизодически.
2. За то что отдал край на управление своей банде жуликов и воров. Баклицкиц, Бормотов, Панов - это те люди, которые рулили в крае всей экономикой. Все бумаги подписывал Бормотов, Миша вообще себя не утруждал государственной службой.
3. За то что угробил себя и ещё людей, когда опаздывал, и летел по трассе за 150 км в час, да так, что даже броня не спасла.

Бездарный руководитель. Отрицательные результаты деятельности. За что его именем какие то объекты называть???

неистово ++++++++
достали эти сектанты со своим святым Мишей!

колледжу культуры имя человека который на три семьи жил..срамота!

31.01.2020 13:52
Гость

Последние годы только разговоры о детях, женщинах, дележе имущества, о творчестве и работе на благо инфо практически нет

31.01.2020 14:11
- гость -



Последние годы только разговоры о детях, женщинах, дележе имущества, о творчестве и работе на благо инфо практически нет

-потому что его не было!
и те заслуги в твор-е его бездарное кривлянье как главы региона все перечеркнуло!

31.01.2020 14:12
- гость -

В ведомстве пояснили, что, по имеющимся архивным источникам, Михаил Евдокимов обучался в этом учебном заведении непродолжительное время и не поддерживал с ним связь.
Что-то я не помню чтобы Герман Титов работал в аэропорту г.Барнаула, да и Сахаров в театр Драмы не захаживал. Просто Евдокимов не ставленник великого Пу. А что касается его личной жизни, есть более "достойные", но их нельзя обсуждать. А у Гостей 13.41. и 13.46 хочу спросить, что полезного для НАРОДА сделала нынешняя всласть? Да ещё за СВОИ личные деньги?

31.01.2020 14:12
для сектанта 12-57

его выбрали не благодаря народу ,а вопреки деятельности Сурикова.

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