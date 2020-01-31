Алтайский Минкульт отказался присвоить колледжу искусств имя Михаила Евдокимова

Министерство культуры Алтайского края не нашло оснований для присвоения имени заслуженного артиста РФ, экс-губернатора региона Михаила Евдокимова колледжу культуры и искусств, сообщили представители "Гражданского патруля".

Напомним, с такой инициативой в декабре 2019 года выступила общественная организация "Гражданский патруль" и краевед Данил Дегтярев. Это учебное заведение выбрали потому, что в нем учился Михаил Евдокимов. По мнению общественников, это предложение не понесло бы больших финансовых затрат, к тому же в регионе есть традиция увековечивать память выдающихся земляков.

Однако и руководство колледжа, и Министерство культуры региона эту инициативу не поддержали. В ведомстве пояснили, что, по имеющимся архивным источникам, Михаил Евдокимов обучался в этом учебном заведении непродолжительное время и не поддерживал с ним связь. Поэтому достаточных оснований для присвоения колледжу имени заслуженного артиста РФ в Минкульте не нашли.

По словам главы общественной организации Ростислава Антонова, увековечивание памяти Михаила Евдокимова в Алтайском крае обсуждается уже много лет, однако ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста.