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ВОЗ объявила эпидемию коронавируса ЧС международного значения

, ИА "Амител"
Организация усердно работает над созданием эффективных мер против распространения заболевания
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил эпидемию коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщает Twitter организации.

Гебреисус уточнил, что мировое медицинское сообщество прилагает максимум усилий, чтобы разработать эффективные меры для остановки распространения заболевания.

В то же самое время руководитель ВОЗ не рекомендовал закрывать границы от людей и продукции из КНР. Он выразил уверенность, что своевременные противоэпидемические мероприятия в странах позволят минимизировать риск заражения без дополнительных ограничений для китайской стороны.

Ранее появилась информация о подозрении на коронавирус у трех человек, прилетевших в Россию из Китая и Таиланда. Диагноз не подтвердился. Следующий случай подозрения на опасную инфекцию зафиксирован в Бурятии. Анализы пациента направили в вирусологическую лабораторию, расположенную в Новосибирске.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число погибших от этой инфекции в Китае по данным на 31 января возросло до 213 человек. Общее число зараженных приближается к 10 тысячам человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.01.2020 12:36
- гость -

сейчас в комменты вылезут очередные бессмертные, которые будут говорить что паника искусственная, а от гриппа в сша умирает больше.

31.01.2020 12:37
- гость -


31.01.2020 12:36
- гость -
прям с языка снял

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