ВОЗ объявила эпидемию коронавируса ЧС международного значения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил эпидемию коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщает Twitter организации.

Гебреисус уточнил, что мировое медицинское сообщество прилагает максимум усилий, чтобы разработать эффективные меры для остановки распространения заболевания.

В то же самое время руководитель ВОЗ не рекомендовал закрывать границы от людей и продукции из КНР. Он выразил уверенность, что своевременные противоэпидемические мероприятия в странах позволят минимизировать риск заражения без дополнительных ограничений для китайской стороны.

Ранее появилась информация о подозрении на коронавирус у трех человек, прилетевших в Россию из Китая и Таиланда. Диагноз не подтвердился. Следующий случай подозрения на опасную инфекцию зафиксирован в Бурятии. Анализы пациента направили в вирусологическую лабораторию, расположенную в Новосибирске.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число погибших от этой инфекции в Китае по данным на 31 января возросло до 213 человек. Общее число зараженных приближается к 10 тысячам человек.