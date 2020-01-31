Барнаульский чиновник отказался от освидетельствования. Суд пройдет в начале февраля

Слушание по делу об отказе главы Октябрьского района Барнаула от медицинского освидетельствования назначили на начало февраля. Вячеслава Новикова привлекают к ответственности по административному правонарушению, сообщает "Банкфакс".
По данным Telegram-канала Б.АУЛ, инцидент произошел в конце декабря 2019 года. Volkswagen Touareg Новикова съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска.
На место прибыли полицейские и предложили водителю пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но получили отказ, сообщает канал.
Напомним, Новиков – генерал-майор полиции в отставке. Администрацию Октябрьского района Барнаула возглавляет с февраля 2014 года.
Комментарии
"Напомним, Новиков – генерал-майор полиции в отставке"
Странно, что его на месте не отпустили, и до дома не довезли
Писали что уже раз перенесли, из за не явки ответчика, на 30.01, я опять перенесли! Что то тут не так, Прецедент будет?
То есть ума он не нажил, что пьяным нельзя за рулем.
А потом ему к пенсии за какие-нибудь заслуги доплату тысяч в 250 сделают...
А я раньше думал что чиновники олицетворяют собой пример, а тут что ни ситуация то обратное. Наверное только "верховный правитель" может показывать пример приличия
Чиновников надо без суда, сразу отстранять от должностей, с запретом повторно занимать такую должность.