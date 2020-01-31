Барнаульский чиновник отказался от освидетельствования. Суд пройдет в начале февраля

Слушание по делу об отказе главы Октябрьского района Барнаула от медицинского освидетельствования назначили на начало февраля. Вячеслава Новикова привлекают к ответственности по административному правонарушению, сообщает "Банкфакс".

По данным Telegram-канала Б.АУЛ, инцидент произошел в конце декабря 2019 года. Volkswagen Touareg Новикова съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска.

На место прибыли полицейские и предложили водителю пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но получили отказ, сообщает канал.

Напомним, Новиков – генерал-майор полиции в отставке. Администрацию Октябрьского района Барнаула возглавляет с февраля 2014 года.