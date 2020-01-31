Король бензоколонок: как разбогатеть на топливных присадках

В современном мире, где автомобиль уже не роскошь, а необходимость, открытие собственной АЗС кажется перспективным и прибыльным делом. Однако здесь, как и в любом начинании, есть свои сложности и нюансы. Прежде чем торжественно назвать себя директором АЗС и готовиться "грести миллионы" придется пройти ряд формальных и бюрократических процедур. Но даже после утверждения всех организационных моментов, когда все готово к потоку клиентов, он почему-то упорно несется мимо.

И это закономерно. Где гарантия, что новый на рынке предприниматель будет добросовестным и качество обслуживания его удовлетворит? Разве покупатель сразу положит в корзину новый майонез, внезапно появившийся на полках магазинов? Нет. Он возьмет привычный, в качестве и вкусе которого уверен. Поэтому предпочтение, как правило, отдается проверенному варианту. Так и с АЗС. Автолюбитель лучше проедет еще пару километров до заправки крупной федеральной сети, чем остановится у ближайшего неизвестного ему "частника". Что же делать? Для начала необходимо углубиться в структуру рынка и рассмотреть основные проблемы.

В первую очередь, это доминирование федеральных сетей АЗС, принадлежащих ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании). Они, как правило, имеют более конкурентный ресурс, чем частные АЗС, которые вынуждены покупать топливо у других нефтеперерабатывающих структур и продавать его по максимально низкой цене, чтобы удержаться на рынке. Вспомним кризис в 2014 году, когда бензина стало не хватать. Федеральные сети АЗС продавали топливо практически по оптовым ценам, а "частникам" приходилось торговать в минус, причем иногда бензином, не соответствующим ГОСТу. Некоторым пришлось покинуть рынок.



Вторая проблема – контроль качества. Существует мнение, что специальным прибором можно осуществить экспресс-проверку качества бензина. На самом деле, это невозможно, так как прибор проверяет бензин по косвенным признакам, например, измеряет электропроводность. Реальный анализ качества проводится только на моторной установке, которая позволяет с точностью определить октановое число (чем выше "октановый уровень" топлива, тем меньше вероятность самовоспламенения топлива при сжатии). Конечно, у каждого завода своя рецептура бензина, но главное правило для всех одно – соответствие стандарту Евро-5. Если хочешь быть на 100% уверен в своем продукте, необходимо обратиться в лабораторию за качественным анализом.





Нельзя не обратить внимание также на привычку частных АЗС работать по устаревшей схеме. Рынок постоянно меняется, требования к топливу ужесточаются. Желающим держаться на плаву придется соответствовать. Тем более это стало проще с появлением специальных компонентов – присадок (добавок), которые при правильном смешении с топливом дают качественный, соответствующий современным нормам продукт по конкурентной цене.



Наконец, содержание в бензине монометиланилина (октаноповышающая присадка к топливу), который официально запрещен к применению в топливе Евро-5 с 2016 года. Разумеется, частные АЗС знают об этом и боятся "обжечься", потерять доверие потребителей. Чтобы выжить, приходится приобретать бензин дешевле того, что продается на товарно-сырьевой бирже. Производители утверждают, что в их продукте содержатся присадки, которые заменяют ММА, но, как правило, они не проходят длительного тестирования и глубокого анализа. Да, благодаря им октановое число увеличивается, но к каким пагубным последствиям для двигателя внутреннего сгорания это может привести – неизвестно.





На нефтеперерабатывающем рынке есть компания, лидер по продажам ММА, которая занялась изучением этой проблемы. Было проведено тестирование. Два автомобиля с одинаковыми двигателями внутреннего сгорания, заправленные бензином Евро-5 производства "Газпромнефть-ОНПЗ", проехали одинаковое расстояние. В бензин одного из автомобилей постепенно добавлялось от 1 до 5% монометиланилина, в бензин другого – "Аплидиума" (другая октаноповышающая присадка, которая соответствует стандартам Евро-5 и является заменой устаревшему монометиланилину). Каждые 3000 километров вскрывались оба двигателя для проверки и сравнения нагарообразования.



Лабораторные тесты показали, что при применении "Аплидиума" ни один параметр готового бензина не выходит за пределы допустимых норм. Достаточно добавить в бензин от 1 до 2,5%. Именно эта присадка, служащая корректором октанового числа, и стала показателем успешного результата тестирования.



Нельзя отрицать, что при открытии АЗС возникают серьезные задачи, которые требуют сложных решений. Каждому, кто решил продавать топливо, нужно быть полностью уверенным в качестве своего продукта. Для этого необходимо обратиться в химическую лабораторию, чтобы создать правильную рецептуру и провести анализ качества.





Не каждый производитель топливных присадок может похвастаться собственной лабораторией, но такие есть. В этой отрасли успешно развивается Алтайский край, славящийся не только лесами и сельскохозяйственными культурами, как принято считать, но и производством и поставкой присадок для нефтеперерабатывающей отрасли России. В Барнауле существует компания, которая активно продвигает нефтехимию как на Алтае, так и за его пределами, оказывает сервисные услуги по подбору топлива, составляет экономические обоснования и, конечно, имеет свою лабораторию с современным оборудованием: Сложность представляет также ошибочное мнение потребителей о содержании серы в нефтепродукте. До 2016 года бензин в России соответствовал стандарту Евро-4, и серы разрешалось 50 миллиграммов на тонну. Сейчас же нормы Евро-5 требуют 10 миллиграммов на тонну, но допустима небольшая погрешность, например, до 12 мг. Разумеется, рядовые водители не вникают в тонкости производства нефтепродуктов. Как правило, малейшее превышение серы представляется большой проблемой и доказательством низкого качества бензина той или иной АЗС. Поэтому станциям, чтобы заслужить доверие потребителей и не дать в себе усомниться, нужно контролировать серу. Ее содержание опять же рассчитывается в лаборатории при составлении топливной формулы.Нельзя не обратить внимание также на привычку частных АЗС работать по устаревшей схеме. Рынок постоянно меняется, требования к топливу ужесточаются. Желающим держаться на плаву придется соответствовать. Тем более это стало проще с появлением специальных компонентов – присадок (добавок), которые при правильном смешении с топливом дают качественный, соответствующий современным нормам продукт по конкурентной цене.Наконец, содержание в бензине монометиланилина (октаноповышающая присадка к топливу), который официально запрещен к применению в топливе Евро-5 с 2016 года. Разумеется, частные АЗС знают об этом и боятся "обжечься", потерять доверие потребителей. Чтобы выжить, приходится приобретать бензин дешевле того, что продается на товарно-сырьевой бирже. Производители утверждают, что в их продукте содержатся присадки, которые заменяют ММА, но, как правило, они не проходят длительного тестирования и глубокого анализа. Да, благодаря им октановое число увеличивается, но к каким пагубным последствиям для двигателя внутреннего сгорания это может привести – неизвестно.На нефтеперерабатывающем рынке есть компания, лидер по продажам ММА, которая занялась изучением этой проблемы. Было проведено тестирование. Два автомобиля с одинаковыми двигателями внутреннего сгорания, заправленные бензином Евро-5 производства "Газпромнефть-ОНПЗ", проехали одинаковое расстояние. В бензин одного из автомобилей постепенно добавлялось от 1 до 5% монометиланилина, в бензин другого – "Аплидиума" (другая октаноповышающая присадка, которая соответствует стандартам Евро-5 и является заменой устаревшему монометиланилину). Каждые 3000 километров вскрывались оба двигателя для проверки и сравнения нагарообразования.Лабораторные тесты показали, что при применении "Аплидиума" ни один параметр готового бензина не выходит за пределы допустимых норм. Достаточно добавить в бензин от 1 до 2,5%. Именно эта присадка, служащая корректором октанового числа, и стала показателем успешного результата тестирования.Нельзя отрицать, что при открытии АЗС возникают серьезные задачи, которые требуют сложных решений. Каждому, кто решил продавать топливо, нужно быть полностью уверенным в качестве своего продукта. Для этого необходимо обратиться в химическую лабораторию, чтобы создать правильную рецептуру и провести анализ качества.Не каждый производитель топливных присадок может похвастаться собственной лабораторией, но такие есть. В этой отрасли успешно развивается Алтайский край, славящийся не только лесами и сельскохозяйственными культурами, как принято считать, но и производством и поставкой присадок для нефтеперерабатывающей отрасли России. В Барнауле существует компания, которая активно продвигает нефтехимию как на Алтае, так и за его пределами, оказывает сервисные услуги по подбору топлива, составляет экономические обоснования и, конечно, имеет свою лабораторию с современным оборудованием:

– хроматограф для детального анализа, главные достоинства которого – динамичность, решение как аналитических, так и практических задач, работа с любыми веществами;

– аппарат для испытаний физико-химических показателей по дизельному топливу бензинов, анализ летучих органических веществ, состава и содержащихся компонентов;

– моторная установка, с помощью которой определяется октановое число.

Мощности оборудования компании позволяют проводить глубокие исследования и создавать по-настоящему качественный продукт – брендовое топливо как для крупных сетей АЗС, так и для частных производителей.



Продажа топлива – дело ответственное и далеко не простое. Однако зная проблемы и пути их решения шансы стать "королем бензоколонок" значительно выше. Поэтому сомнения в сторону, и вперед, мериться коронами с нефтяными гигантами!