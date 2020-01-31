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"Это просто ад": известный блогер сделал фильм про зону, где играет "Динамо-Барнаул"

, ИА "Амител"
Евгений Савин сделал фильм про зону "Восток" ПФЛ

Известный блогер Евгений Савин выпустил на своем канале в You Tube фильм о зоне "Восток" ПФЛ, где выступает барнаульское "Динамо". Как говорится в описании, пока в топ-клубах вертятся миллионы евро, команды ПФЛ в зоне "Восток" финансово голодают, полгода сидят без игр и умирают.

Евгений Савин побывал в гостях у двух команд чемпионата. В частности в Иркутске, где местный "Зенит" тренируется в коробке на снегу при -20˚С, не получает зарплату с лета, а его игроки подрабатывают на мойке или таксуют.

"Других условий нет. Это просто ад", – резюмирует Савин.

Одновременно с этим он съездил и к  лидеру этого сезона – омскому "Иртыша". Там построен манеж, у команды есть деньги на сборы в Турцию, вовремя выплачивают зарплату и хотят открыть фан-шоп.

"Это последний шанс, что впервые за пять лет клуб из "Востока" поднимется в ФНЛ. Если нет – то ему тоже конец. Но все можно спасти. Эй, РФС, досмотри выпуск до конца и узнаешь, что делать", – говорит Савин.

В конце известный блогер предложил провести реформу лиги, разделив команды на зону "Дальний Восток" и "Сибирь". Также он предлагает дать более лояльные условия клубам для получения лицензии, чтобы любительские команды могли заявляться на сезон.

Ранее появилась информация, согласно которой с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет четыре группы вместо пяти. Победители групп отправляются в ФНЛ, а четыре команды – обратно в ПФЛ. Коллективы из группы "Восток" включаются в "Центр", "Запад" и "Урал-Приволжье" – в каждую по две команды. Однако РФС отклонил эти изменения. Ожидалось, что в чемпионате с барнаульским "Динамо" будет 12 команд, среди которых есть дубли из премьер-лиги, включая "Урал" и "Уфу". Новый формат потребовал бы дополнительного финансирования для "Динамо-Алтай" – около 5 миллионов в год. Но в бюджете нет таких денег. Однако новые команды позволили бы привлечь на стадион болельщиков, которые устали много лет смотреть на одни и те же коллективы и соскучились по новым соперникам.

"Динамо" в нынешнем сезоне показывает "бледную" игру. В 11 матчах подопечные Александра Суровцева набрали всего 11 очков. Из шести команд бело-голубые идут в таблице на пятом месте.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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