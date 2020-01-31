Алтайский футболист вместе с другом едут на велосипедах в Индонезию

Вратарь Денис Храпуцкий, который выступает за барнаульский клуб "Леруа Мерлен" в чемпионате Алтайского края по мини-футболу, вместе с другом едут на велосипедах в Индонезию. Об этом сообщает "Алтайский футбол".

Друзья выехали из города в сентябре. За полгода путешественники намерены проехать 12 000 километров. Туристы уже пересекли Монголию и Китай, проехали через Вьетнам, Лаос, Таиланд и Малайзию.

Конечной точкой поездки запланирован остров Бали.

Как уже сообщал amic.ru, на этой неделе до Барнаула добрался путешественник из Читы Антон Шангин. Он идет по России пешком. Турист находится в пути с мая 2019 года.