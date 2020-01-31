Генпрокуратура требует прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян

Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение СКР, где действия сестер Хачатурян квалифицировали как убийство, сообщил ТАСС Алексей Паршин, адвокат одной из девушек.

"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего, – уточнил Паршин. – В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательств".

По словам адвоката, Генпрокуратура требует переквалифицировать действия девушек на необходимую самооборону, что фактически означает прекращение уголовного преследования.

Напомним, 27 июля 2018 года Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила Хачатуряна. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений.

После убийства сестры попытались инсценировать нападение отца: нанесли себе ножевые ранения, вызвали полицию и скорую. Они заявили, что не могли больше терпеть издевательств. Девушки утверждают, что мужчина был садистом и насильником.

Вскоре после задержания сестер в СМИ появились аудиозаписи угроз Хачатуряна в адрес дочерей, а также информация о возможных сексуальных домогательствах к ним со стороны отца.

В начале сентября были опубликованы фрагменты переписки Хачатуряна со средней дочерью Ангелиной, в которых мужчина оскорбляет девушек и грозит им избиением и изнасилованием.