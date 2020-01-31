Врио главы Чувашии отправил правительство в отставку

Врио главы Чувашии Олег Николаев на первом же заседании кабинета министров с его участием объявил о том, что отправляет региональное правительство в отставку, сообщает пресс-служба руководителя администрации республики. Соответствующий указ уже подписан.

"Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться", – пояснил Николаев.

По его словам, кабинету министров предстоит большая работа, часть из которой будет выполнена уже в новом составе. В частности, им предстоит обсуждение планов реализации национальных проектов и мер по улучшению качества жизни жителей республики.

Врио главы региона также обнадежил членов правительства, уточнив, что со многими из них работа продолжится.

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин в связи с утратой доверия отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Это произошло на фоне скандала с неудачной шуткой Игнатьева над офицером МЧС, где он на церемонии вручения ключей вынудил спасателя подпрыгнуть, чтобы взять связку.