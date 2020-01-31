Наказание для автомобилистов ужесточат

Штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД в ближайшее время могут вырасти. Поправки в КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, увеличатся штрафы за превышение скорости, отказ от медосвидетельствования, а также за попытку скрыться от автоинспектора.
Отмечается, что существенно вырастет наказание за перевозку детей без автокресел – с трех до пяти тысяч рублей.
Кроме того, в Кодексе появится новая статья – "Опасное вождение". За это нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Также в проекте говорится о накопительной системе для злостных нарушителей. Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.
За отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции, и если это повлекло создание угрозы жизни или здоровью граждан, нарушителя предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет.
Комментарии
Слава!, Слава!, Слава!, ура, ура, бурные нескончаемые аплодисменты, маразм крепчал, ....
Все правильно, безвольное население нужно давить и доить постоянно, чтобы уважали и боялись...
ПДД не нарушать не пробовали ?
мне не страшно, я не нарушаю
"появится новая статья – "Опасное вождение"", пункт под который можно что угодно подтянуть!
Первым двум.
Дурилки картонные, вас Путин на педаль заставляет давить? Или он вам стаканяку вливает перед поездкой? Научитесь уже за свои поступки отвечать самостоятельно.
А тех кто своей тупостью и не способностью возить провоцирует на так называемую агрессивную езду наказывать будут?
А тех, кто будет провоцироваться, отправят к психиатру
Очередное выжимание денег из карманов! Деньги нужны чиновникам а не безопасность на дорогах! Плевать они хотели на людей и на безопасность! Получить деньги и растащить их по своим бездонным карманам!
31.01.2020 15:12
- гость -
Сам дурилка! Тяжестью наказания такие вопросы не решаются - справедливость должна быть!!!
31.01.2020 15:21
- гость -
Какие такие? Любишь давить на педаль? Да не вопрос. Но будь готов заплатить. Или гайцы должны прийти к тебе домой и ногу сломать в трех местах?
Чего ныть то по идиотски, как писатель про карманы? Не хочешь чинушам отстегивать, так не нарушай. Куда проще?
Тоесьт....под опасным вождением теперь могут что угодно записать?
Например едешь спокойно, не нарушая, и тут выбегает пешик из кустов, ты давишь по тормозам, создаешь опасную ситуацию для заднеедущих - это видят ГИБДД - и манят пальцем - выписать штраф за опасную езду? Так будет? За пешиком то они не побегут 500р выписывать...проще тачку остановить и 5000 выписать. Мда....
krash
а нафига ты по тормозам?
и вообще прежде чем писать почитай что относится к опасному вождению
Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.
Прекрассссная статья...антикоррупционная
Штраф за управление автомобилем в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 руб.).
Смех да и только... Сделали бы уж штраф тоже 5000 р.
31.01.2020 15:40
Читатель
шкребёт что кто то без Осаго рулит?
кому не нравится - ОТ никто не отменял
там никто не оштрафует и не притянет за уши статьи
Вы тут совсем с ума посходили?
Вымяне видите, что некоторые на дорогах творят?
Говорите, что справедливости хотите? А в чем для вас заключается справедливость? То есть, если вы нарушили ПДД, но вы за Навального или за Зюганова, то вам можно нарушать, и штрафовать вас нельзя?
А если вы бухой отказались от освидетельствования, но вы при этом едете на дешевой машине, то вас не просто отпустят, а даже наградят путевкой в санаторий? В этом для вас справедливость?
Товарисч Краш, простите, вам сколько лет?
Вы не знаете что означает термин «опасное вождение»? Вы альтернативноодаренный?
31.01.2020 15:52
- гость -
Каждый день видим.
Один идиот тошнит 90 км по полосе опережения и считает что он такой правильный и законопослушный.
Другой идиот по чистой и пустой дороге тошнит 60-70 км.
Третья ТП говорит по телефону.
Четвёртый идиот ковыряется в носу на светофоре, повороте или трамвайном переезде.
Все эти чучела именно провоцируют на т.н агрессивную езду, потому что не у всех есть время и желание вмести с ними тупить на дороге.
Их как наказывать?
15:40, за такое не 5.000 надо, а 30.000 и лишение в/у, если полис просрочен более чем на 3 мес.
31.01.2020 15:56
- гость -
Новую редакцию ПДД фантазируете? что за полоса опережения? в каком пункте про нее написано?
Это не их наказывать надо, это вам нервы лечить надо.
Тошнит на 90? Неа, не тошнит, он соблюдает ПДД.
А вот овца с телефоном должна быть подвергнута административному наказанию. Есть пункт ПДД на этот счёт.
31.01.2020 15:25
- гость -
Да я и не отстегиваю, для этого у меня имеется "бронежилет"! Обратите внимания как устанавливаются камеры к примеру, ровная прямая дорога, видимость и ширина все в норме - ставится знак ограничения скорости на участке метров в 100-200 и камера! И Вы думаете это для безопасности? Ошибаетесь - это для сбора денег! Это Вы еще не знаете, как настраиваются камеры для того что бы Вы попали на штраф!
31.01.2020 15:40
Читатель, не ссы!!! В Москве уже обкатали програмулину по фиксации авто без страховки. Вот проедишь, ты по городу за час под двумя камерами, уже 1600 и так каждая камера, тебя будет ловить)))
31.01.2020 15:56
- гость -
Какой вы нервный персонаж. Вы наверное один из тех которые водят машину с матом. Даже таксист из Брата 2 будет культурнее и вежливее чем вы. Не знаю чем вам помочь, может на ОТ пересесть для начала? смотришь мировоззрение поменяется.
31.01.2020 15:56
- гость -
31.01.2020 15:52
- гость -
... Все эти чучела именно провоцируют на т.н агрессивную езду, потому что не у всех есть время и желание вмести с ними тупить на дороге.
Их как наказывать?
------
Наказывать надо того, кто психует на дороге и начинает агрессивную езду. Неважно, по какой причине - пучит у него живот или его бесит спокойный водитель. Психованным не место на дорогах!
31.01.2020 16:04
- гость -
Понятно. Ещё один адекватный, уравновешенный и не торопыга.
Если такой правовед то знать должны что полосу опережения занимать и тошнить потней нельзя. Тошните по правой, там до вас никому дела не будет.
31.01.2020 16:07
- гость -, мне очень нравится камера по Малахова, внизу в сторону Бии и ограничение скорости 40!!! Думаю, там очень аварийный участок)))
-гость- 15:12
а платон увеличили, дедушка здесь тоже не при чем?
Наконец-то. Наконец-то стало доходить, что основная причина ДТП с тяжёлыми последствиями - превышение скорости, беспредел и хамство. Хотелось бы, чтобы и этими цифрами дело не ограничилось
... Все эти чучела именно провоцируют на т.н агрессивную езду, потому что не у всех есть время и желание вмести с ними тупить на дороге.
Их как наказывать?
Узнаю короля дороги и парковок! Вы, походу, прям ас вождения. Раньше, наверное, в Формуле 1 ездили, потом на пруль пересели?
В битву экстрасенсов иди, полупокер
Все правильно, нарушать должны бояться, а не как сейчас
За девять месяцев 2018 года девять из десяти (88,1%) ДТП произошли в результате нарушения ПДД водителями транспортных средств, а более трети (39,4%) наездов на пешеходов связаны с нарушением ПДД самими пешеходами.
Кроме того, основными причинами аварий стали неудовлетворительное состояние улиц и дорог (37,1%).
Как будем штрафовать пешеходов и дорожников? "нарушать должны бояться, а не как сейчас"
Пешеходы и дорожники также должны боятся нарушать. Пешеходы, в первую очередь, должны бояться умереть. А дорожники должны бояться выплат больших компенсаций за аварии из-за дорог. Но их не получится штрафовать за ПДД, они не участники дорожного движения. Хотя штраф на них возможен за нарушение федерального закона о безопасности ДД и его можно увеличить, чтобы боялись. Нарушать должны бояться все виноватые, а не как сейчас
гость -, мне очень нравится камера по Малахова, внизу в сторону Бии и ограничение скорости 40!!! Думаю, там очень аварийный участок)))
Ну периодически в заборчик около ярче влетают.
Я бы еще камер на стоп линию на каждом перекрестке бы повесил, и камеры, считывающие перестроение без поворотника, и поворот не стой полосы. Не поверите - пробки на 15-20% сразу уменьшатся.
Скорость не самое страшное! Выезд на встречку-вот причина самых страшных ДТП но как это предотвратить- вопрос ?
Я бы еще камер на стоп линию на каждом перекрестке бы повесил,
и за остановку на пешеходном переходе. тут вообще поле не паханое...
А что такое полоса опережения, как тут кто то писал? И почему 90 - тошнить? Если по нашим дорогам больше 90 нельзя по ПДД?
А что такое полоса опережения, как тут кто то писал? И почему 90 - тошнить? Если по нашим дорогам больше 90 нельзя по ПДД?
Потому что 90 по нашим дорогам практически никто не ездит. В основном, 100-105 км/ч, но и летчиков хватает. Но получается, что те, кто идет с меньшей скоростью, вынуждают их обгонять, что создает аварийно-опасную ситуацию (выезд на полосу встречного движения). А по полосе опережения ехать с любой скоростью, когда правый ряд свободен - нарушение, если правый ряд занят, а Вы движетесь с большей скоростью, чем они - пусть торопыга за Вами ждет. А вот если Вы двигаетесь с той же или меньшей скоростью, чем правый ряд, то карму портите себе, конечно.
Если по нашим дорогам больше 90 нельзя по ПДД?
Нельзя сейчас, получается 110, но и это вам нельзя, у вас денег на штрафы нет. А кому на штрафы плевать, им можно. Поэтому надо, чтобы их от штрафов тошнило. Заплатил раз, другой миллиона по полтора, на третий раз вырвет. А на третий еще заплатил три и сел на четыре, вообще все понял
31.01.2020 15:52
- гость -
Каждый день видим.
Один идиот тошнит 90 км по полосе опережения и считает что он такой правильный и законопослушный.
Другой идиот по чистой и пустой дороге тошнит 60-70 км.
Третья ТП говорит по телефону.
Четвёртый идиот ковыряется в носу на светофоре, повороте или трамвайном переезде.
Все эти чучела именно провоцируют на т.н агрессивную езду, потому что не у всех есть время и желание вмести с ними тупить на дороге.
Их как наказывать?
-----
Остановить аккуратненько, вывести из авто и бить долго больно и до поноса .
Я так делаю всегда.
Нельзя сейчас, получается 110
По ПДД нельзя свыше 90. До 110 - это необлагаемое штрафом, но превышение.
До 110 - это необлагаемое штрафом, но превышение
Ну это и означает, что до 110 штраф не заработаешь. Поэтому, кому на штраф не наплевать, едут 109, кому наплевать, едут больше, вот им надо очко рвать до поноса. Я всегда так делаю, когда ко мне подходят с претензиями за 109
Остановить аккуратненько, вывести из авто и бить долго больно и до поноса .
Я так делаю всегда.
Пока не обосрешься что-ли?
Большие штрафы зло! Можно проблему искоренить как раз мелкими штрафами, но оооооочень длинной волокитой, чтобы их вовремя оплатить.
1. Получать уведомление о штрафе лично в одном окне ГИБДД на весь город в срок пяти рабочих дней.
2. Записаться на суд по этому правонарушению. В течении одного рабочего дня.
3. Прийти на суд для вынесения решения о привлечении к ответственности.
4. Если суд признал виновным, то собрать справки о доходах, стоимости авто, характеристики от соседей и с места работы и прочих существенных фактов.
5. Прийти в суд для постановления наказания - суммы штрафа. От 10 до 300 рублей.
6. В течении трех рабочих дней, прийти в ГИБДД для получения квитанции для оплаты штрафа.
7. В течении двух рабочих дней посетить кассу (одну на весь город), чтобы заплатить по квитанции штраф.
И главное, что все это нельзя сделать в один день.И дикие штрафы за просрочку.
Когда за нарушение человек потеряет 8-10 дней нормальной жизни за одно нарушение, то второй раз нарушать он точно не будет.
Коррупция? Если и будет, то размер взятки будет в десятки раз больше самого большого штрафа.