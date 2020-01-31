Наказание для автомобилистов ужесточат

Штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД в ближайшее время могут вырасти. Поправки в КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, увеличатся штрафы за превышение скорости, отказ от медосвидетельствования, а также за попытку скрыться от автоинспектора.

Отмечается, что существенно вырастет наказание за перевозку детей без автокресел – с трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в Кодексе появится новая статья – "Опасное вождение". За это нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также в проекте говорится о накопительной системе для злостных нарушителей. Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.

За отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции, и если это повлекло создание угрозы жизни или здоровью граждан, нарушителя предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет.