Наказание для автомобилистов ужесточат

Штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД в ближайшее время могут вырасти. Поправки в КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, увеличатся штрафы за превышение скорости, отказ от медосвидетельствования, а также за попытку скрыться от автоинспектора.
Отмечается, что существенно вырастет наказание за перевозку детей без автокресел – с трех до пяти тысяч рублей.
Кроме того, в Кодексе появится новая статья – "Опасное вождение". За это нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Также в проекте говорится о накопительной системе для злостных нарушителей. Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.
За отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции, и если это повлекло создание угрозы жизни или здоровью граждан, нарушителя предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет.
Комментарии
Слава!, Слава!, Слава!, ура, ура, бурные нескончаемые аплодисменты, маразм крепчал, ....
Все правильно, безвольное население нужно давить и доить постоянно, чтобы уважали и боялись...
ПДД не нарушать не пробовали ?
мне не страшно, я не нарушаю
"появится новая статья – "Опасное вождение"", пункт под который можно что угодно подтянуть!
Первым двум.
Дурилки картонные, вас Путин на педаль заставляет давить? Или он вам стаканяку вливает перед поездкой? Научитесь уже за свои поступки отвечать самостоятельно.
А тех кто своей тупостью и не способностью возить провоцирует на так называемую агрессивную езду наказывать будут?
А тех, кто будет провоцироваться, отправят к психиатру
Очередное выжимание денег из карманов! Деньги нужны чиновникам а не безопасность на дорогах! Плевать они хотели на людей и на безопасность! Получить деньги и растащить их по своим бездонным карманам!
31.01.2020 15:12
- гость -
Сам дурилка! Тяжестью наказания такие вопросы не решаются - справедливость должна быть!!!
31.01.2020 15:21
- гость -
Какие такие? Любишь давить на педаль? Да не вопрос. Но будь готов заплатить. Или гайцы должны прийти к тебе домой и ногу сломать в трех местах?
Чего ныть то по идиотски, как писатель про карманы? Не хочешь чинушам отстегивать, так не нарушай. Куда проще?
Тоесьт....под опасным вождением теперь могут что угодно записать?
Например едешь спокойно, не нарушая, и тут выбегает пешик из кустов, ты давишь по тормозам, создаешь опасную ситуацию для заднеедущих - это видят ГИБДД - и манят пальцем - выписать штраф за опасную езду? Так будет? За пешиком то они не побегут 500р выписывать...проще тачку остановить и 5000 выписать. Мда....
krash
а нафига ты по тормозам?
и вообще прежде чем писать почитай что относится к опасному вождению
Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.
Прекрассссная статья...антикоррупционная
Штраф за управление автомобилем в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 руб.).
Смех да и только... Сделали бы уж штраф тоже 5000 р.
31.01.2020 15:40
Читатель
шкребёт что кто то без Осаго рулит?
кому не нравится - ОТ никто не отменял
там никто не оштрафует и не притянет за уши статьи
Вы тут совсем с ума посходили?
Вымяне видите, что некоторые на дорогах творят?
Говорите, что справедливости хотите? А в чем для вас заключается справедливость? То есть, если вы нарушили ПДД, но вы за Навального или за Зюганова, то вам можно нарушать, и штрафовать вас нельзя?
А если вы бухой отказались от освидетельствования, но вы при этом едете на дешевой машине, то вас не просто отпустят, а даже наградят путевкой в санаторий? В этом для вас справедливость?
Товарисч Краш, простите, вам сколько лет?
Вы не знаете что означает термин «опасное вождение»? Вы альтернативноодаренный?