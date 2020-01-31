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Наказание для автомобилистов ужесточат

, ИА "Амител"
В России готовят новую редакцию КоАП с повышенными штрафами
Фото: Trans.ru

Фото: Trans.ru

Штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД в ближайшее время могут вырасти. Поправки в КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, увеличатся штрафы за превышение скорости, отказ от медосвидетельствования, а также за попытку скрыться от автоинспектора.

Отмечается, что существенно вырастет наказание за перевозку детей без автокресел – с трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в Кодексе появится новая статья – "Опасное вождение". За это нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также в проекте говорится о накопительной системе для злостных нарушителей. Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.

За отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции, и если это повлекло создание угрозы жизни или здоровью граждан, нарушителя предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

31.01.2020 15:02
Медведь-шатун

Слава!, Слава!, Слава!, ура, ура, бурные нескончаемые аплодисменты, маразм крепчал, ....

31.01.2020 15:04
- гость -

Все правильно, безвольное население нужно давить и доить постоянно, чтобы уважали и боялись...

31.01.2020 15:07
Анатолий

ПДД не нарушать не пробовали ?

31.01.2020 15:09
- гость -

мне не страшно, я не нарушаю

31.01.2020 15:11
- гость -

"появится новая статья – "Опасное вождение"", пункт под который можно что угодно подтянуть!

31.01.2020 15:12
- гость -

Первым двум.

Дурилки картонные, вас Путин на педаль заставляет давить? Или он вам стаканяку вливает перед поездкой? Научитесь уже за свои поступки отвечать самостоятельно.

31.01.2020 15:14
- гость -

А тех кто своей тупостью и не способностью возить провоцирует на так называемую агрессивную езду наказывать будут?

31.01.2020 15:21
гость

А тех, кто будет провоцироваться, отправят к психиатру

31.01.2020 15:21
- гость -

Очередное выжимание денег из карманов! Деньги нужны чиновникам а не безопасность на дорогах! Плевать они хотели на людей и на безопасность! Получить деньги и растащить их по своим бездонным карманам!

31.01.2020 15:21
- гость -


31.01.2020 15:12
- гость -

Сам дурилка! Тяжестью наказания такие вопросы не решаются - справедливость должна быть!!!

31.01.2020 15:25
- гость -


31.01.2020 15:21
- гость -

Какие такие? Любишь давить на педаль? Да не вопрос. Но будь готов заплатить. Или гайцы должны прийти к тебе домой и ногу сломать в трех местах?

Чего ныть то по идиотски, как писатель про карманы? Не хочешь чинушам отстегивать, так не нарушай. Куда проще?

31.01.2020 15:27
krash

Тоесьт....под опасным вождением теперь могут что угодно записать?
Например едешь спокойно, не нарушая, и тут выбегает пешик из кустов, ты давишь по тормозам, создаешь опасную ситуацию для заднеедущих - это видят ГИБДД - и манят пальцем - выписать штраф за опасную езду? Так будет? За пешиком то они не побегут 500р выписывать...проще тачку остановить и 5000 выписать. Мда....

31.01.2020 15:33
- гость -

krash
а нафига ты по тормозам?
и вообще прежде чем писать почитай что относится к опасному вождению

31.01.2020 15:35
- гость -

Если водитель нарушит правила более трех раз (за исключением случаев фотовидеофиксации), то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет.

Прекрассссная статья...антикоррупционная

31.01.2020 15:40
Читатель

Штраф за управление автомобилем в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 руб.).

Смех да и только... Сделали бы уж штраф тоже 5000 р.

31.01.2020 15:43
- гость -


31.01.2020 15:40
Читатель

шкребёт что кто то без Осаго рулит?

31.01.2020 15:49
- гость -

кому не нравится - ОТ никто не отменял
там никто не оштрафует и не притянет за уши статьи

31.01.2020 15:52
- гость -

Вы тут совсем с ума посходили?
Вымяне видите, что некоторые на дорогах творят?
Говорите, что справедливости хотите? А в чем для вас заключается справедливость? То есть, если вы нарушили ПДД, но вы за Навального или за Зюганова, то вам можно нарушать, и штрафовать вас нельзя?
А если вы бухой отказались от освидетельствования, но вы при этом едете на дешевой машине, то вас не просто отпустят, а даже наградят путевкой в санаторий? В этом для вас справедливость?

31.01.2020 15:53
- гость -

Товарисч Краш, простите, вам сколько лет?
Вы не знаете что означает термин «опасное вождение»? Вы альтернативноодаренный?

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