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Режим ЧС сняли в Локтевском районе

, ИА "Амител"
Дорогу до последнего заблокированного населенного пункта обещают пробить 31 января

Глава Алтайского края Виктор Томенко 31 января после проверки состояния дорог Рубцовска прибыл в Локтевский район, который сильно пострадал от непогоды, где остались без транспортного сообщения с райцентром несколько населенных пунктов.

"В Локтевском районе сняли режим ЧС, сегодня пробьют дорогу в последнее, попавшее в снежный плен село, доложила Виктору Томенко глава района Галина Глазунова. Большую помощь оказали фермеры", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Губернатор поблагодарил фермеров и бизнесменов за помощь, которую они оказали дорожникам и муниципальным службам в расчистке снега.

Но расслабляться нельзя – если вовремя не расширить уже пробитые дороги, то их очень быстро снова заметет, тем более что синоптики обещают новые снегопады.

"Мы сейчас пробили только "ниточки", но погода это еще усугубит. Надо 10 дней, чтобы расширить дороги", – цитирует начальника Юго-Западного ДСУ Игоря Левина пресс-служба регионального правительства.

Галина Глазунова уточнила, что остальные последствия метели уже устранили. Были проблемы с подачей электроэнергии, но их удалось оперативно решить. Ни один населенный пункт не остался без продуктов, заверила глава района.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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