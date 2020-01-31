Cтудентам морозы не страшны. Как в Барнауле стартовала акция "Снежный десант"

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Сотни студентов Алтайского края собрались морозным утром 31 января на площади Победы, чтобы дать старт всероссийской акции "Снежный десант". В этом году в ней принимает участие 19 студенческих отрядов и два отряда ветеранов – "Зимний аккорд" и "Старая гвардия", – сообщает пресс-служба администрации края.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова зачитала напутствие от главы края Виктора Томенко.

"Мы гордимся тем, что это уникальное добровольческое движение зародилось именно в нашем регионе. С 2016 года "Снежный десант" приобрел статус всероссийского, и Алтайский край является его опорной площадкой. 2020 год – Год памяти и славы, год 75-летия Победы. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Им важно знать, что молодое поколение хранит память о событиях тех лет. Каждому отряду в этом году присвоено имя ветерана, участника Великой Отечественной войны именно из того района, где будет работать отряд", – отметил губернатор.

В 2020 году участниками "Снежного десанта" стали как студенты и аспиранты из Алтайского края, так и из других российских регионов: Воронежской, Новгородской, Омской, Новосибирской, Томской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, а также из Москвы и соседних государств – Казахстана и Белоруссии.

Ежегодная акция "Снежный десант РСО" проходит в целях патриотического и нравственного воспитания, развития профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризации здорового образа жизни, пропаганды движения студенческих отрядов в Алтайском крае.