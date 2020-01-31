Еще шесть школ и пять детсадов закрыли на карантин в Алтайском крае

55 школ и 45 детсадов закрыты в Алтайском крае на карантин. Данные на сегодня, 31 января, приводят в региональном Минобрнауки.

Таким образом, количество закрытых школ за сутки увеличилось на шесть, а детсадов – на пять. Кроме того, из-за болезни детей продолжается частичная приостановка учебного процесса в отдельных классах и группах.

Как уже сообщал amic.ru, карантин по гриппу и ОРВИ ввели на Алтае в среду, 29 января. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, введение карантина – мера вынужденная и полезная. Ограничительные меры позволяют не допустить эпидемии. Как показывает практика, за время карантина наблюдается заметный спад заболеваемости.