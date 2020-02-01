Полеты в космос и секс по талонам. Какие пророчества Замятина сегодня сбылись?

136 лет назад – 1 февраля 1884 года – родился русский писатель Евгений Замятин. Его фантастический роман-антиутопия "Мы" до сих пор поражает своей дальновидностью и авторским даром предвидения. Многое из того, что Замятин описал в книге, еще не существовало в 1920 году, но появилось гораздо позже. К 100-летию написания романа amic.ru подготовил тест и предлагает проверить, отличите ли вы антиутопичный мир Замятина от обыденной реальности.