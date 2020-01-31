Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу

В январе вступил в силу закон об электронных трудовых книжках для россиян, сообщает Министерство цифрового развития и связи Алтайского края.

Работник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление до конца 2020 года.

"Пенсионный фонд видит в электронной трудовой книжке множество преимуществ. Основное: возможность быстро получить доступ к информации о прежнем опыте работы сотрудника, – уточнили в ведомстве. – Это будет удобно как самим работникам, так и работодателям, которым не нужно ожидать от забывчивых новых сотрудников обязательные документы".

С 2021 года работодатель сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Данные будут в онлайн-режиме поступать в Пенсионный фонд. Тем, кто в первый раз устраивается на работу, бумажные трудовые книжки выдаваться не будут.

Сведения о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему ПФР.

До 2021 года работникам предстоит выбрать, собираются ли они переходить на новые технологии либо сохранят бумажную трудовую книжку. Если до конца года выбор сделан не будет, сохранится прежний порядок.