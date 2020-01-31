Свое отслужила. Жителям Алтая предлагают взять у кинологов собаку

Полицейские предлагают отдать в хорошие руки восьмилетнюю немецкую овчарку, прошедшую специальную подготовку для службы в правоохранительных органах, сообщает пресс-служба региональной полиции.
Собака несколько лет верой и правдой служила на благо общества, разыскивая взрывчатку и наркотики.
"Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай вводят практику передачи служебных собак, отслуживших свой срок, гражданам, нуждающимся в умном и преданном четвероногом друге", – констатирует ведомство.
Требования к хозяевам вполне адекватные: добрые руки, сухой вольер с теплой будкой и регулярное питание. Затем полицейские будут проверять условия, в которых содержат четвероногого питомца.
Тем, кто готов обеспечить достойную жизнь овчарке и сможет спокойно относиться к проверке условий ее содержания, следует позвонить по телефону: 8 (38822) 9-23-57.
Комментарии
Вот именно "сможет спокойно относиться к проверке условий". Взяли собачку у одной мадам, так она зачастила со своими проверками. Неудобно послать вроде как живой человек, но нозит уже порядочно, не знаю чем закончится это у нас.
Пенсию платите, раз служила «верой и правдой»
Как правило таких собак забирают кинологи которые работали с данной собакой. Престарелая собака к незнакомым людям, неизвестно как она себя начнёт вести.
Договор составьте
Разные роли, разные проявления усталости.
Не с каждой службы можно в люди...
Если по дури работала может и найдет родственную душу)
неужели в полиции нет средств, чтобы обеспечить своим сотрудникам достойную старость
Блин одна собака не может быть и по наркотикам и по взрывчатке(оружию)!
Амик ну вы чего пишете то???
Вроде каждая собака имеет право доживать в питомнике, но дело в том что кинологи ищут людей которые будут любить эту собаку а не просто кормить в вальере и пару раз в неделю кто ни будь будет выводить из вальера на прогулку, они могут оставаться в питомнике их на улицу ни кто не выгонит. Вы подумайте сами кинолог который работает с собакой не всегда может её забрать себе! Во время службы собаки живу в питомнике!
Пишу потому что знаю. Бывала в питомнике, и был такой пес который доживал и хозяин(тот кто работал) с ним каждый день гулял, но не было у него возможности забрать пса себе... Было у него 2 пса один Старый второй его сын и к великому кошмару пёсики пережили своего хозяина и его бывшая жена забрала молодого себе Старому бы тяжело было привыкнуть жить в квартире. А пока решалась судьба песиков мы практиканты с ними гуляли. Господи! Эти грустные глаза.... когда заводишь их обратно в вольер.... Вот поэтому кинологи и хотят найти собакену любящую семью!!!!
Я взяла такую авчарку ,тоже восемь лет было псу уже год живёт ,правду скажу! Я не пожелала и не дня что его взяла, очень добрый песь ))))