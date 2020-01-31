Свое отслужила. Жителям Алтая предлагают взять у кинологов собаку

Полицейские предлагают отдать в хорошие руки восьмилетнюю немецкую овчарку, прошедшую специальную подготовку для службы в правоохранительных органах, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Собака несколько лет верой и правдой служила на благо общества, разыскивая взрывчатку и наркотики.

"Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай вводят практику передачи служебных собак, отслуживших свой срок, гражданам, нуждающимся в умном и преданном четвероногом друге", – констатирует ведомство.

Требования к хозяевам вполне адекватные: добрые руки, сухой вольер с теплой будкой и регулярное питание. Затем полицейские будут проверять условия, в которых содержат четвероногого питомца.

Тем, кто готов обеспечить достойную жизнь овчарке и сможет спокойно относиться к проверке условий ее содержания, следует позвонить по телефону: 8 (38822) 9-23-57.