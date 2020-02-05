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А, В, С. Без каких витаминов выпадают волосы, а от каких бывает рак простаты

, ИА "Амител"
Дефицит некоторых витаминов может даже привести к летальному исходу
Фото: yandex.net

Фото: yandex.net

Человек без витаминов может умереть. Да-да, глубокий дефицит этих органических соединений, которые нам требуются-то всего в миллиграммных или микрограммных дозах, может привести к летальному исходу. Человечество знает более десятка важных витаминов, которые нужны каждому организму. Один из них – витамин D – отмечает 5 февраля свой второй день рождения. В этот день в 1928 году он был получен искусственным путем. Зачем организму этот и другие витамины, читайте в нашем материале.

1
А (ретинол)
Зачем нужен: этот витамин отвечает за красоту и здоровье нашей кожи, слизистых оболочек. Способствует более быстрому заживлению солнечных ожогов, ран, лечению кожных болезней, помогает иммунной системе и необходим для развития плода в утробе мамы.

К чему приводит дефицит: к развитию "куриной слепоты" (ухудшение зрения при плохом освещении), сухости коже и склонности к частым поражениям слизистых оболочек, к развитию воспалительных заболеваний дыхательных путей, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта. Переизбыток же приводит к тошноте, воспалению роговицы глаз, увеличению печени.

Где содержится: рыбий жир, икра, творог, яичный желток, сливочное масло, морковь, тыква, болгарский перец, облепиха, шиповник, шпинат, горох.

2
В1 (тиамин)

Зачем нужен: обеспечивает нормальный рост и развитие организма, обмен жиров, белков и углеводов, поддерживает нервную систему, сердце и желудочно-кишечный тракт.

К чему приводит дефицит: страдает нервная система, снижается вес, появляется мышечная слабость, нарушается умственная деятельность, появляются расстройства со стороны пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Где содержится: в оболочке зерновых, отрубях, бобовых, печени, почках, мозге, дрожжах, шпинате, капусте.

3
В2 (рибофлавин)

Зачем нужен: улучшает эпидермис (кожа), участвует в обменных процессах, усиливает иммунитет, улучшает сон и самочувствие.

К чему приводит дефицит: снижение аппетита, боязнь света, выпадение волос, жирность кожи.

Где содержится: арахис, миндаль, крупы, ростки пшеницы, капуста и помидоры, молочная продукция, печень, сыр, творог, яйца, рыба и мясо.

4
В6 (пиридоксин)

Зачем нужен: является важным помощником в обмене веществ. Участвует в кроветворении, обмене белков, жиров, углеводов.

К чему приводит дефицит: ухудшение настроения, выпадение волос, мышечная слабость, трещины в уголках рта. Переизбыток может привести к судорогам, высыпаниям на коже, головокружению.

Где содержится: яйца, крупы, бобовые, печень, рыба, орехи, томаты, капуста белокочанная и цветная, зерновые ростки.

5
В9 (фолиевая кислота)

Зачем нужен: этот витамин участвует работе кровеносной и иммунной системы, кроветворении, играет огромную роль в формировании нервной системы у плода.

К чему приводит дефицит: развитие анемии – слабость, снижение работоспособности, головокружение, а также неврологические и психические нарушения.

Где содержится: салаты, шпинат, сельдерей, петрушка, бобовые, некоторые цитрусовые, отруби, дрожжи, печень.

6
В12 (цианокобаламин)

Зачем нужен: участвует в кроветворении, работе нервной системы, обмене белков и жиров.

К чему приводит дефицит: слабость, снижение работоспособности, анемичность, ухудшение психического здоровья. Переизбыток может привести в развитию рака простаты.

Где содержится: говядина, печень говяжья и баранья, почки, потроха птицы, морепродукты, сыр, йогурт, молоко.

7
С (аскорбиновая кислота)

Зачем нужен: активизирует кроветворение, стимулирует производство гормонов, очищает организм от шлаков, ускоряет рост тканей и клеток.

К чему приводит дефицит: задержка костного развития у детей, слабость сердечной деятельности, высокая утомляемость, ослабление иммунитета, частая простуда, болезни глаз, цинга.

Где содержится: цитрусовые, киви, помидоры, черная смородина, облепиха, красный перец, салат, картофель, печень, почки.

8
D

Зачем нужен: участвует в обмене кальция и фосфора, синтезе половых гормонов, работе иммунной системы и щитовидной железы, влияет на работу сердца и системы пищеварения и обеспечивает нормальный рост и развитие костей. Есть мнение, что этот витамин препятствует росту раковых клеток.

К чему приводит дефицит: у детей приводит к развитию рахита, у взрослых – остеопороза. А еще – к ослаблению иммунитета, отсюда частая простуда, инфекции, кожные заболевания, бессонница, боли в мышцах, тусклые и ломкие волосы и ногти.

Где содержится: жирные сорта рыбы, печень рыб, яичный желток, молочные продукты.

9
Е (токоферол)

Зачем нужен: повышает работоспособность, избавляет от переутомления, нормализует кровообращение, укоряет заживление, стабилизирует гормональный фон, повышает продуктивную функцию.

К чему приводит дефицит: частые воспаления, прыщи и угри на коже, сухость.

Где содержится: облепиха, отруби, брокколи, шпинат, яйца, молоко, орехи, зелень, растительное и сливочное масло, печень.

10
K (филлохинон)

Зачем нужен: задерживает развитие остеопороза, участвует в свертываемости крови и заживлении ран, помогает сохранять зубы крепкими и здоровыми.

К чему приводит дефицит: такое случается редко, поскольку организм сам вырабатывает этот витамин, но если недостаток действительно есть, то об этом может свидетельствовать кровоточивость десен, болезненные менструации, частые синяки без причины, плохое настроение.

Где содержится: масла (особенно оливковое и соевое), отруби, брокколи, цветная, капуста, шпинат, бананы, авокадо, киви.

За помощь в подготовке информации благодарим Диагностический центр Алтайского края.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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