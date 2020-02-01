В режиме онлайн: как делиться впечатлениями там, где нет Wi-Fi

На отдыхе большая часть приезжих – порядка 80% – продолжает пользоваться интернетом в том же объеме, что и дома. При этом потребление развлекательного контента из социальных сетей сменяется производством собственного: фото и видео достопримечательностей и пейзажей, видеозвонки в мессенджерах, посты в соцсетях. Как правило, активные пользователи интернета имеют пакетные тарифы с голосовой связью и мобильным интернетом по всей стране по фиксированной цене.

Больше всего трафика используется туристами возле храма на острове Патмос, рядом с Чемальской ГЭС, на турбазах "Ая", в ГЛК "Манжерок", "Артыбаш" и "Бирюзовая Катунь". Также пользуются смартфоном во время прогулки по берегу Телецкого озера и на востребованных снегоходных маршрутах по всему региону, в том числе маршрутах на Каракольские озера, Северо-Чуйскому хребту и других.

В 2019 году услуги связи МТС подключили еще несколько отелей и баз отдыха в Горном Алтае. В частности, ГЛК "Телецкое" предпочел среди прочих МТС для использования услуг мобильной связи единого номера 8-800. Агротуристический комплекс "Инегень", расположенный в Онгудайском районе на берегу реки Катунь, также подключил интернет МТС для использования сотрудниками и отдыхающими. Всего на сегодняшний день корпоративными клиентами МТС являются 39 отелей, туркомплексов и баз отдыха на территории Республики Алтай.

"Мы продолжаем развивать сеть LTE в республике. Скоростным интернетом могут пользоваться туристы во время путешествий на всех популярных маршрутах, где особенно высок спрос на услуги мобильного интернета. Только за этот год мы увеличили покрытие сети скоростного интернета 3 и 4G более чем в 30 населенных пунктах края, в том числе значительная часть из них – малонаселенные", – говорит директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

С начала 2019 года мобильный интернет появился в 32 населенных пунктах республики, объем переданного трафика в сетях МТС за год утроился.