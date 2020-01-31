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Понятие "семья" хотят закрепить в Конституции как "союз мужчины и женщины"

, ИА "Амител"
В Основной закон предлагают внести пункт о защите традиционных семейных ценностей
Фото: rentv.ru

Фото: rentv.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею о закреплении в Конституции понятия семьи как "союз мужчины и женщины", пишет Interfax.

"Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной", – сказал он журналистам. 

На данный момент в Семейном кодексе РФ понятие семьи не закреплено, однако указано, что для закрепления брака необходимо обоюдное согласие мужчины и женщины. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.01.2020 16:32
- гость -

Какая глупость. Откуда столько глупых людей у власти?
Семья может состоять из мамы, ребенка и бабушки, может состоять из отца и его детей и т.д. По какому праву этот глупый человек хочет лишать такие семьи статуса "семья"?

31.01.2020 16:54
ГостьЯ


31.01.2020 16:32
- гость -

Ну так однополых союзов боятся. Этож самая самая важная причина демографического спада! Всё из-за них, проклятущих.

По какому праву этот глупый человек хочет лишать такие семьи статуса "семья"?
Вы действительно ждете чего-то хорошего от того, кто внес законодательные инициативы о суверенном интернете, о фейковых новостях и запрете на оскорбление власти? Из Швейцарии намного виднее как правильно жить в России.

31.01.2020 17:02
- гость -

Надо считаю прописать в конституции что с кровати надо вставать с левой ноги, а с дивана с правой

31.01.2020 17:02
гость

Мама, ребенок и бабушка, в юридическом смысле, это две семьи, потому что никто не будет считать бабушкину пенсию в бюджет семьи и мама сможет получать льготы, если ее доход меньше двух прожиточных минимумов. Бабушку не считают. Идея закрепить традиционность семьи в Конституции хорошая, только надо правильно проработать формулировки. Например, закрепить, что в брак могут вступать только мужчина и женщина и никак иначе. А то подозрительные семьи появляются, а это неправильно

31.01.2020 17:05
- гость -

31.01.2020 16:54
ГостьЯ

Ну так однополых союзов боятся. Этож самая самая важная причина демографического спада! Всё из-за них, проклятущих.
----
Так брак в нашей стране и так можно заключать только между мужчиной и женщиной. Но семья - это не брак, состав семьи может быть разнообразным.

31.01.2020 17:09
- гость -

31.01.2020 17:02
гость
Мама, ребенок и бабушка, в юридическом смысле, это две семьи, потому что никто не будет считать бабушкину пенсию в бюджет семьи и мама сможет получать льготы, если ее доход меньше двух прожиточных минимумов. Бабушку не считают. Идея закрепить традиционность семьи в Конституции хорошая, только надо правильно проработать формулировки. Например, закрепить, что в брак могут вступать только мужчина и женщина и никак иначе. А то подозрительные семьи появляются, а это неправильно
------
В России в брак могут вступить только мужчина и женщина. Что ещё надо-то?

31.01.2020 17:09
- гость -

Изменение конституции выглядит так. Берем полведра сладкого меда, закидываем полведра безвкусных отрубей и добавляем малюсенькую капельку дерьма чтобы никто не заметил и перемешиваем. Но от того что дерьма там на все ведро капля - то все это блюдо становится дерьмом. Но при этом начинаем говорить - ну какое же это дерьмо? там же меда полведра. Вы че против меда? Да и отруби сытные - совсем зажрались?

31.01.2020 17:27
Горожанка

Вот уж воистине: дуракам делать нечего!!!

31.01.2020 17:35
ГостьЯ


31.01.2020 17:02
гость

А что такое в вашем понимании "подозрительная семья"? И в чем конкретно их неправильность?

31.01.2020 17:42
- гость -

31.01.2020 17:02
гость
Ок, а мама и ребенок или папа и ребенок? Ну нет или мамы, или папы? Уже не семья? Или вы как Мизулина хотите таких детей дискриминировать? И как вам уже выше заметили, у нас в брак и так могут вступать только мужчина и женщина. Какую вам еще традиционность надо?

31.01.2020 17:47
Клишас как та девочка

Кто-то из комментаторов уже упоминал анекдот про девочку, которая загадывала желания:

Девочка поймала золотую рыбку. Рыбка просит отпустить и обещает выполнить 3 желания.
Девочка:
— Хочу большой-пребольшой нос.
Раз — и девочка стоит на берегу с огромным шнобелем.
— Хочу уши большие, чтобы обернуться можно было.
Два — и девочка с огромным шнобелем стоит на берегу, завернутая в уши.
— Хочу длинную шею, как у жирафа!
Три — стоит девочка с длинной шеей, с огромным носом, тело завернуто в уши.
Рыбку отпустила, та смотрит на нее жалостливо и говорит:
— Девочка, зачем тебе это. Почему ты не попросила как все -здоровья, богатства, красоты, принца на белом коне?
Девочка:
— А что, можно было?

31.01.2020 18:00
гость

31.01.2020 17:42
- гость -

Мама и ребенок или папа и ребенок это семья, но ребенок появляется от союза мужчины и женщины, поэтому без союза, это или распавшаяся или не созданная семья. И для ребенка это хуже, чем полноценная семья. Вот эту мысль желательно закрепить, чтобы люди стремились к полноценной семье. А неполным семьям надо помогать, но надо стремиться, чтобы больше было традиционных, полноценных. И детям в них лучше. При условии что между женщиной и мужчиной союз, конечно, а не война

31.01.2020 18:03
гость

31.01.2020 17:09
- гость -
В России в брак могут вступить только мужчина и женщина. Что ещё надо-то?

Так в любое время можно это заявить, что это не соответствует Конституции и нарушает конституционные права гомосексуалистов. И какое решение примет суд, будет зависеть от того, а судьи будут, кто. Надо в корне пресечь такую возможность

31.01.2020 18:06
гость

31.01.2020 17:35
ГостьЯ
А что такое в вашем понимании "подозрительная семья"? И в чем конкретно их неправильность?

Два папы и сын, это подозрительная семья, не кажется?

31.01.2020 18:21
Кока-кольщик

Кто-нибудь вообще объяснил этим людям, зачем их там вообще собрали? Кажется, Президент в своем послании не давал задание кроить Конституцию так, как им показалось нужным, были четко определены направления, в которых нужно работать. Но их куда-то заносит: то в преамбулу полезли, то в основы конституционного строя (которые НЕ МЕНЯЮТСЯ), теперь вот сюда...

31.01.2020 18:38
- гость -

Комментаторы сплошная голубятня, Пдр идите в гейропу

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