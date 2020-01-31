"Украли деньги". Адвокат указала иной мотив преступления сестер Хачатурян

Адвокат семьи погибшего от рук дочерей Михаила Хачатуряна Ольга Халикова опровергла заявление стороны защиты о том, что действия девушек могут квалифицировать как необходимая самооборона.

"Будет решаться вопрос о проведении дополнительной экспертизы, к тому же есть указание со стороны генерального прокурора об определении мотива убийства со ссылкой на хищение денежных средств", – цитирует Халикову РБК.

Родственники погибшего считают, что сестры потратили деньги своего отца, а когда поняли, что не могут их вернуть, то решили от него избавиться.

Как сообщает Mash, речь идет о сумме в 130 тысяч рублей. Якобы дочери Хачатуряна в день убийства пытались занять денег у подруг, но у них этого не вышло.

Напомним, история началась вечером 27 июля 2018 года, когда в одном из домов Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36 колото-резаными ранениями. Были задержаны три его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

Правоохранители выяснили, что в день смерти Михаил вернулся после лечения в психоневрологическом центре и наказал девушек за перерасход по банковской карте и "грязь в квартире". Он вызывал их по очереди и распылял каждой в лицо газ из перцового баллончика.

Вечером, когда он заснул в кресле, сестры напали на него, нанося удары охотничьим ножом и молотком. После они попытались инсценировать нападение отца: нанесли себе ножевые ранения, вызвали полицию и скорую.

Вскоре после их задержания в СМИ появились аудиозаписи угроз Хачатуряна в адрес дочерей. Также была опубликована переписка сестер с подругами, в которых они рассказывали о насилии. Появилась информация и о возможных сексуальных домогательствах отца к дочерям.