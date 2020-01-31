Тонны продуктов завезли в отрезанные метелью алтайские села

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Глава Алтайского края продолжил объезд территорий, больше всего пострадавших от продолжительной метели, побывав в Третьяковском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В селе Староалейское он встретился с оперативным штабом спасателей, которые продолжают нести усиленное дежурство на территории муниципального образования.

"За время работы в районе мы завезли более трех тонн продуктов в шесть населенных пунктов, – уточнил в беседе с губернатором сотрудник Западно-Сибирского спасательного отряда имени Зюкова Владимир Катунин. – Вывезено восемь человек из трех населенных пунктов. В их числе беременная женщина, 15-летняя девочка с отравлением и женщина с детьми".

В отличие от Локтевского района, где уже снят режим ЧС, ситуация в Третьяковском районе остается напряженной. Так, 31 января спасатели доставили продукты питания и медикаменты в поселок Крючки.

Также Виктор Томенко обсудил сложившуюся обстановку с главой района Николаем Кавериным. Он уточнил, что на борьбу со стихией потрачены значительные средства из районного бюджета. Аналогичные финансовые потери и у Локтевского района.

Губернатор заявил, что рассмотрит вопрос о выделении дополнительной помощи районам, пострадавшим от аномальных метелей.