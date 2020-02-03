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"Люди отворачиваются": с чем приходится столкнуться, когда ребенок болен ДЦП

, ИА "Амител"
Наталья и ее дочка Вика 11 лет каждый день сражаются с наступающими поражениями организма

Фото: Алексей Кашинский, Юлия Нахимова

Одно неосторожное движение акушеров и жизнь целой семьи изменилась навсегда. Наталья Старкова – мама двух девочек: старшей Виктории и младшей Снежаны. По словам Натальи, в роддоме старшую дочь не удержали на руках и теперь она всю жизнь борется с заболеванием ДЦП. 

Повседневные трудности

Мама не поставила крест на судьбе своей дочери, а каждый день помогает ей сражаться с болью и просто жить. Фонд "Облака" не первый раз помогает семье, но во многом Наталья старается справляться сама. По ее словам, передвигаясь по городу, мало кто откликается на просьбу хрупкой женщины поднять коляску в трамвай или автобус. Часто, услышав просьбу, люди отворачиваются, а водитель нетерпеливо смотрит в зеркало, ожидая, когда можно будет поехать дальше. 

Открыв дверь сотрудникам фонда, Наталья тут же возвращается в комнату к дочке, ведь Вика очень привязана к маме. Для девочки она целый мир, дарующий заботу, любовь и жизнь. Никто, кроме нее, не может остаться с Викой. Раньше была бабушка, которой девочка доверяла и спокойно сидела с ней. Но в сентябре она умерла.

Бороться, чтобы двигаться

С весны у девочек начинается активная жизнь. Они каждый день посещают занятия в реабилитационном центре "Журавлики". Мама усаживает Вику на коляску и везет ее до самого центра. Специальный комплекс развивающих занятий действительно помогает Вике. Но посещать его зимой семье Старковых не представляется возможным. 

Для Вики любое привычное движение человеку без ДЦП – это целые месяцы занятий и массажа. Массаж очень важен – он увеличивает кровообращение и запускает все процессы в организме. Но без регулярных сеансов тело девочки быстро теряет мышечную память, и навыки движений пропадают. Одни мышцы становятся сильно напряжены, другие – совсем не задействованы. "Сейчас Вика даже не может перевернуться с одного бока на другой, а раньше ей это было по силам", – вспоминает мама. Сама Наталья не может делать массаж: одно неосторожное движение и хрупкое тело может отказать навсегда. 

Цена поддержки

Пенсии по инвалидности хватает только на бытовые расходы и необходимые лекарства. Конечно, государство выделяет некоторые препараты и позволяет посещать бесплатно центр реабилитации, но лекарства, выдаваемые по рецепту, заменяют более дешевыми и менее качественными дженериками. Поэтому Наталье приходится покупать препараты самой.

Фонд "Облака" готов помочь девочке. Ей необходимы курсы массажа по 12 занятий. Друзья фонда уже сейчас приступают к массажу Вики, более того, они сделали на курс большую скидку и готовы ждать оплату, пока фонд собирает нужную сумму. 

Сумма сбора для Натальи и ее дочери Вики: 7000 рублей.

Подробную историю вы можете прочитать в теме семьи: https://vk.cc/6CWZMx.

Если у вас есть желание помочь напрямую Наталье, вы можете это сделать через семейного помощника фонда "Облака" Екатерину Слыпенскую. Номер Екатерины для связи в WhatsApp: +7-960-963-19-15. 

Реквизиты для пожертвования в фонд с сообщением: "Вике на массаж": 

– Сбербанк-онлайн: через платежи на счет фонда, вводим имя фонда "Облака" и любую сумму пожертвования. Средства спишутся с вашей карты сразу на счет фонда "Облака";

– Альфа-Банк: через расчетный счет с карты Альфа-Банка: Р/с № 40703810123100000035;

– SMS на 3434, текст Облака 75;

– Кнопка "Помочь" через сайт фонда Облака: www.fondoblaka.com. 

Желающие помочь также могут подписаться на аккаунт фонда в "Инстаграм" fond_oblaka и сделать репост любой публикации себе на страницу.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.02.2020 13:14
- гость -

Для того, чтобы таким детям оказывалась помощь (в соответствии с Конституцией), а не было так, что: "Пенсии по инвалидности хватает только на бытовые расходы и необходимые лекарства. Конечно, государство выделяет некоторые препараты и позволяет посещать бесплатно центр реабилитации, но лекарства, выдаваемые по рецепту, заменяют более дешевыми и менее качественными дженериками. Поэтому Наталье приходится покупать препараты самой", нужна сменяемость власти, а воры и жулики должны сидеть в тюрьме!
При этом режиме нуждающиеся дети будут умирать в нищете, а бывшие прихлебатели власти получать пенсии в 200 тысяч...

3.02.2020 13:27
- гость -

Честно говоря, мне с трудом верится, что все проходят мимо и отворачиваются.
В основном люди всегда откликаются на просьбу о помощи.

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