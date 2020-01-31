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Томенко предупредил жителей региона о надвигающейся непогоде

, ИА "Амител"
Губернатор подчеркнул, что сложные метеоусловия не должны нарушить функционирование жизнеобеспечивающих объектов
Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко на выездной пресс-конференции на юге Алтайского края рассказал журналистам о том, что в ближайшее время в регион вернется неблагоприятная погода.

"Пока двигались сюда пришел прогноз о том, что ситуация с погодой ухудшается. На следующей неделе, предварительно, будет такое же ухудшение, как было. К сожалению, практически полмесяца в этой части края погода не дает передышки", — констатировал глава региона.

Он подчеркнул, что, реагируя на приближающуюся непогоду, нужно будет еще раз в готовность привести силы и средства для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность.

"Главное преодолеть именно этот период – обеспечить жизнедеятельность, обеспечить нормальное функционирование всех жизнеобеспечивающих объектов. Это организация работы школ, подвоза воды", — уточнил Томенко.

По его словам, регион привлечет все имеющиеся ресурсы, чтобы нормальный ход жизни жителей Алтайского края был как можно меньше нарушен.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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