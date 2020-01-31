Томенко рассказал о целях поездки в пострадавшие от метелей районы

Виктор Томенко на пресс-конференции по итогам поездки в пострадавшие от метели южные районы Алтайского края раскрыл ее цели.

"Задачи, которые стояли перед нами в рамках этой поездки, – это, в первую очередь, лично ознакомиться с масштабом тех погодных явлений и их последствий, которые произошли в этот период. Пообщаться непосредственно с руководителями и районов, и отдельных наших предприятий и организаций, которые вовлечены были в преодоление чрезвычайных ситуаций на территории муниципалитетов", – уточнил Томенко.

По его словам, это далеко не все задачи, которые возлагались на данное мероприятие. Очень важно было увидеть ситуацию изнутри, узнать, с какими проблемами столкнулось население и муниципалитеты.

"Встретиться с жителями без специальной организации. Поинтересоваться тем, как настроение, как реагируют, какие сложности, есть ли связи с местными властями, – продолжил перечислять глава региона. – А также ознакомиться с теми проблемами, которые нужно и можно решить в ближайшее время".

Собрав все сведения, следует сделать выводы и на их основании составить план ликвидации последствий разгула стихии, уверен губернатор. И составлять их необходимо с конкретными сроками выполнения, учитывая те силы и средства, которые имеются у районов в наличии.