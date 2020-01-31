Томенко рассказал о целях поездки в пострадавшие от метелей районы

Губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции по итогам поездки в пострадавшие от метели южные районы Алтайского края раскрыл ее цели.

"Задачи, которые стояли перед нами в рамках этой поездки – это, в первую очередь, лично ознакомиться с масштабом тех погодных явлений и их последствий, которые произошли в этот период. Пообщаться непосредственно с руководителями и районов, и отдельных наших предприятий и организаций, которые вовлечены были в преодоление чрезвычайных ситуаций на территории этих муниципалитетов", — уточнил Томенко.

По его словам, это далеко не все задачи, которые возлагались на это мероприятие. Очень важно было увидеть ситуацию изнутри, узнать с какими проблемами столкнулось население и муниципалитеты.

"Встретиться с жителями без специальной организации. Поинтересоваться тем, как настроение, как реагируют, какие сложности, есть ли связи с местными властями, — продолжил перечислять глава региона. — А также познакомиться с теми проблемами, которые нужно и можно решить в ближайшее время, чтобы сделать ликвидацию последствий наиболее эффективной и быстрой".

Собрав все сведения, следует сделать выводы и на их основании составить план ликвидации последствий разгул стихии, уверен губернатор. И составлять их необходимо с конкретными сроками выполнения, учитывая те силы и средства, которые имеются у регионов в наличии.