Томенко поблагодарил оперативные службы за слаженную работу в метели

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил признательность службам и ведомствам, которые помогали жителям региона преодолевать трудности, связанные с аномальными метелями.

Он подчеркнул, что они внесли огромный вклад в ликвидацию последствий непогоды, своевременно реагируя на возникающие ситуации. Отметил глава региона и работу волонтеров.

"В сложных погодных условиях люди, которые не были обязаны помогать, взяли лопаты и оказывают большую помощь, – рассказал глава региона. – И лекарства привозили, и заболевших доставляли в медучреждения. Расчищали места, где не хватало муниципальных сил".

Он подчеркнул, что волонтеры – это настоящие патриоты своего края, сел и городов, которые воодушевляют окружающих и дают им пример для подражания.