Депутат Писарев поддержал строительство ФОКа в барнаульском парке Ленина

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев поддержал резонансную инициативу регионального Минспорта построить физкультурно-оздоровительный комплекс в городском парке имени Ленина.

"В первую очередь ФОК нужен как основа формирования комфортной среды. Что там сейчас? Неухоженная, неубранная площадь, которая не приносит совершенно никакой пользы жителям окружающих домов, – подчеркнул Писарев. – С появлением объекта обязано произойти благоустройство, появятся зеленые насаждения, дорожки. В полный порядок будет приведена половина парка имени Ленина: от зоопарка и до улицы Антона Петрова".

Он уточнил, что большинство деревьев, которые так рьяно защищают общественники – это "больные растения и погибшие клены". Есть и здоровые деревья, и их не нужно трогать – они должны быть внесены в проект, уточнил народный избранник.

Он выразил уверенность, что вместе с ФОКом в парк придет благоустройство и он станет центром притяжения граждан, где им будет приятно прогуливаться и дышать свежим воздухом.

Напомним, что новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в парке имени Ленина. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это возмутило многих горожан и общественников, которые написали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.