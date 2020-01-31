Депутат Писарев поддержал строительство ФОКа в барнаульском парке Ленина

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев поддержал резонансную инициативу регионального Минспорта построить физкультурно-оздоровительный комплекс в городском парке имени Ленина.
"В первую очередь ФОК нужен как основа формирования комфортной среды. Что там сейчас? Неухоженная, неубранная площадь, которая не приносит совершенно никакой пользы жителям окружающих домов, – подчеркнул Писарев. – С появлением объекта обязано произойти благоустройство, появятся зеленые насаждения, дорожки. В полный порядок будет приведена половина парка имени Ленина: от зоопарка и до улицы Антона Петрова".
Он уточнил, что большинство деревьев, которые так рьяно защищают общественники – это "больные растения и погибшие клены". Есть и здоровые деревья, и их не нужно трогать – они должны быть внесены в проект, уточнил народный избранник.
Он выразил уверенность, что вместе с ФОКом в парк придет благоустройство и он станет центром притяжения граждан, где им будет приятно прогуливаться и дышать свежим воздухом.
Напомним, что новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в парке имени Ленина. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это возмутило многих горожан и общественников, которые написали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
Сергей Викторович, а кто в итоге все благоустроит, за чей счёт, в какие сроки? Сказочники...
Писарев - наш человек!
Пора распустить зоопарк, свободу всем зверям. Спасибо за быстрое переобувание.
Пусть поддержит стройку фок в своем зоосаде.
А кто бы сомневался-то? Писарев - единорос. А раз партия решила заработать на ФОКе, ее надо поддержать. Ведь благоустройство парка - дело затратное, а денежку за это никто платить не хочет. Верно, Серёж?
Я на все вопросы ответил. Читайте внимательно текст, а не только заголовок. А весной давайте все вместе встретимся и прогуляемся по этой территории. Когда я вам все покажу, вы согласитесь со мной и мы вместе посидим город сад. Договорились?
Сергей, Ваша позиция ясна - там все плохо, нам проще вырубить, построить ФОК, и пусть за территорией следит собственник. Внимание - вопрос, почему город допустил упадок данной территории до такого состояния? Вам, как чиновнику и общественнику, это совсем не интересно? Если деревья американские клены - высадите другие, очистите парк, сделайте его точкой притяжения. Давайте будем честны - коробку можно воткнуть практически в любое место за год, а парковая инфраструктура создается годами. Вот и получается, что вопрос только в деньгах - а все остальное словесная мишура. Прогуляться с Вами, конечно можно, но подход к решению вопроса у нас разный.
Полностью согласен.Только единственно:свежий воздух с той территории улетучился лет 50 назад.И никогда уже не появится.
Да что вы вцепились в этот недо-парк!!!
Выделили денег на спорт объект! Это же важнее чем какие то старые клены с дурацкими кустами!
В этот "парк" много кто(я тоже) вечером не рискнут туда пойти погулять потому как неизвесно кто в этих кустах сидит....
Вы думаете только о своих задницах лавочки чтоб им поставили а то что детям не так то много мест где можно заниматься спортом всем пофиг! Кусты же лучше! Ага конечно!
И меня не волнует единороссы не единороссы! это в первую очередь для детей!!!
Сколько у нас талантливых спортсменов которым не где нормально заниматься????
Идите блин в бор дышать свежим воздухом!
Задрали уже нытики, все им не так и все им не этак!
В дальнейшем о каком таком парке идёт речь, если его весь вырубят и застроят? Останутся одни дорожки. Я против этого строительства(((((((((((!!!!!!!!!
А Писарева всё - таки дожали. Он тоже был против
Сергей, Вам не стыдно говорить о запущенном состоянии этого парка?! Когда Вы работали в администрации Индустриального района и руководили социалкой в районе, этот парк был в Вашем веденьи, так почему Вы довели его до такого состояния?! Или Ваш интерес в парке был только в отжатии зооуголка и в дальнейшей его приватизации?!
Детям важнее мордобойный ФОК? Дожили. Профессиональный спорт здоровья не приносит. Писареву С., а зачем нас туда водить, я в курсе какая там обстановка, Вы вот профлистом уже изуродовали парк. Оставшуюся часть парка легко восстановить, это незатратно и сделать чащу доступной для безопасных прогулок. ФОК боевого спорта мне, моим знакомым с детьми на этой территории не нужен.
Вы как депутат обязаны прислушиваться к жителям, мы были на митинге, свою волю выразили, чтобы сохранить парк.
Когда селф начинал строить спортивный комплекс, превратившийся в ЖК комплекс Космонавты, на пересечении 80-й и эмильки, Ольги так же визжали. По итогу: Ольги улетучились, детям спортом заниматься негде, почти все квартиры раскуплены.
11:10 Галина
А Писарева всё - таки дожали. Он тоже был против
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Так он и против назначения мэра был. Потом дали понять, что финансирование зоопарка может закончится, и он сразу стал согласный.
А зоопарк ещё финансируют из бюджета?
Территория парка слишком большая. Её слишком сложно и дорого содержать. Строительство ФОКа поможет привести территорию в порядок и содержать её в ухоженном виде. Сейчас там не парк, а помойка, где прячутся бомжи и наркоманы. Ночью пройти страшно. Родители не зря переживают за своих детей, которые идут короткой дорогой через парк. Строительство спорткомплекса решит все проблемы.
Я живу рядом с парком и прекрасно знаю о чём говорю.
Бред какой то. Раньше в этом парке можно было прогуляться в тени кленов, подышать более менее свежим воздухом. Ни о какой преступности там слыхом не слыхивал. Часто проходил через этот парк ночью - ни души. Вся пьянь на лавках возле заправок отирается. Нет гарантии, что он будет вообще достроен, хотите себе под боком очередного Клевченю? Если господа бюрократы во главе с минспорта ставят вопрос так остро, то в случае провала они просто обязаны будут покинуть свои должности в тот же миг.
Гость 15-16, всё как раз наоборот. Там не парк, а помойка, гопори ошиваются в зарослях. Когда парк обсуждался, депутаты сказали что там совершается много преступлений и им можно верить. В парк выкидывают мусор жители с ближних домов. Это не парк, а свалка.
Я всю жизнь живу на против полиции Индивидуального. Вы щас тут орет все, а в курсе что парк был на месте Невского? Не? Не слышали? Парк был на месте "пляжа". Что тогда то не орали? Не дали бы невскому построиться, тогда бы сейчас никто этот ФОК тут не тыкал в парке. Кстати, на месте ледокола тоже был парк..... А самое смешное, что фок это 1/100 от того количества деревьев, которые для микрорайона вырубили. Я всё детство в этом парке провела. Давайте лучше попросим жилзастройку и вернём полноценный парк городу. Разчленили весь парк, а теперь из за кустов визжат. Кстати, место выделеное под фок самое подходящее под застройку было.... Но нет... Снесли всю рощу для ЖИ.
1.02.2020 15:16
- гость -
Бред какой то. Раньше в этом парке можно было прогуляться
когда раньше? с конца 80-х годов (когда я первый раз там побывал) там была жэсть...
и таки да. спорткомплекс лучше бы построили где нибудь на выселках застраивающихся.
Змей, у Вас заметно провластная позиция - депутатам верите, ФОК на месте парка поддерживаете. Вам же ясно говорят люди- благоустройство парка и поддержание его в чистом состоянии - задача города, на балансе которого он стоит. И критикуя состояние парка, не забудьте власть критиковать. Строительство ФОКа надо переносить в новостройки, а парк приводить в порядок, не трогая его границы. Парк - это легкие города.