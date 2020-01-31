В России запретят высаживать детей из общественного транспорта

Во всех регионах России запретят высаживать детей из общественного транспорта, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с нижегородскими молодыми врачами. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сейчас подобные правила действуют только в нескольких субъектах РФ, так как были приняты региональными парламентами. В их числе Санкт-Петербург, Тыва, Чечня, Чукотка, Забайкальский край, Волгоградская, Калужская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская и Тюменская области.

Отметим, что в Алтайском крае периодически возникает резонанс вокруг ситуаций, когда детей высаживают из общественного транспорта.

Например, в прошлом году в Барнауле водитель пассажирского автобуса высадил ребенка на обочине дороги в районе городской свалки. Ситуацией заинтересовались следователи.