Депутаты АКЗС разрешили инвесторам строить значимые объекты без аукциона

Депутаты АКЗС во втором чтении утвердили критерии, которые позволят инвесторам строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также участникам масштабных инвестпроектов получать землю в аренду без проведения торгов, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Председатель регионального парламента Александр Романенко подчеркнул, что это сделает регион более открытым и привлекательным для внешних и внутренних инвестиций.

Законопроект предусматривает единый критерий величины минимальной стоимости для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, позволяющий арендовать участок без конкурса.

Для этого размер финансирования размещения объекта должен быть не менее 30 млн рублей для городов и не менее 10 млн рублей для районов.

Для проектов на территории моногородов Алтайского края критерий по сумме капитальных вложений не устанавливается, но предусматривается требование: капитальные вложения в указанные объекты в размере не менее 2,5 млн рублей должны быть сделаны в течение первого года после заключения договора аренды земельного участка, предоставляемого без проведения торгов.

Для проектов по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции допускается льгота при стоимости размещения такого объекта от 100 млн рублей.

Для проектов в игорной зоне, при строительстве объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, средств размещения, а также для проектов создания технопарков различных типов, предусматривается требование к минимальной площади планируемых объектов – 1000 и 5000 кв. метров соответственно.

Еще один критерий относится к проектам, которые предусматривают строительство домов, передаваемых в собственность или социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций.