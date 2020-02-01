На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2°C

В ближайшие дни в Алтайском крае установится достаточно теплая погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 1 февраля, будет солнечно при ветре не сильнее 7 м/с. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -13°C до -18°C (в предгорьях – от -6°C), ночью – от -20°C до -25°C (в западных районах – от -14°C).

В Барнауле: днем – от -15°C до -17°C, ночью – от -21°C до -23°C. Осадки не прогнозируют. Гололед. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В воскресенье, 2 февраля, в Алтайском крае немного потеплеет. В светлое время суток столбик термометра покажет от -10°C до -15°C (на юге – от -2°C), в темное – от -11°C до -16°C (в восточной части региона – до -22°C). Скорость ветра в западных районах может достигать 12 м/с. Ожидаются гололедные явления. Без осадков.

В Барнауле днем температура составит от -12°C до -14°C, ночью – от -17°C до -19°C. Как и на остальной территории региона, метеорологи выпадения снега не ожидают. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.