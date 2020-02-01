Доступно каждому. Четыре легких способа защиты от рака

Российский онколог Алексей Мокроносов рассказал о наиболее доступных действиях, которые помогут уменьшить вероятность возникновения злокачественной опухоли, сообщает издание "Аргументы недели".

Во-первых, следует питаться здоровыми продуктами. В частности, лучше увеличить долю овощей и фруктов в рационе, пить чистую воду и свежевыжатый натуральный сок.

Во-вторых, необходимо вести активный образ жизни. Например, можно включить в ежедневное расписание прогулки на свежем воздухе.

В-третьих, нужно отказаться от курения. Причем, речь идет как об активном, так и о пассивном курении, когда человек находится рядом с курильщиком.

В-четвертых, рекомендуется полностью отказаться от алкоголя.

Напомним, ранее группа ученых из Японии и США пришла к выводу, что даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск возникновения рака.

Один алкогольный напиток ежедневно в течение 10 лет или два напитка на протяжении пяти лет увеличивают шанс заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на 5%.