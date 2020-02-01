Суббота, 1 Февраль, 09:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,14
€ 69,6
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Доступно каждому. Четыре легких способа защиты от рака

, ИА "Амител"
Онколог назвал простые и эффективные меры профилактики онкологических заболеваний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российский онколог Алексей Мокроносов рассказал о наиболее доступных действиях, которые помогут уменьшить вероятность возникновения злокачественной опухоли, сообщает издание "Аргументы недели".

Во-первых, следует питаться здоровыми продуктами. В частности, лучше увеличить долю овощей и фруктов в рационе, пить чистую воду и свежевыжатый натуральный сок.

Во-вторых, необходимо вести активный образ жизни. Например, можно включить в ежедневное расписание прогулки на свежем воздухе.

В-третьих, нужно отказаться от курения. Причем, речь идет как об активном, так и о пассивном курении, когда человек находится рядом с курильщиком.

В-четвертых, рекомендуется полностью отказаться от алкоголя.

Напомним, ранее группа ученых из Японии и США пришла к выводу, что даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск возникновения рака.

Один алкогольный напиток ежедневно в течение 10 лет или два напитка на протяжении пяти лет увеличивают шанс заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на 5%.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2020 09:10
- гость -

А регулярное прохождение диспансеризаций и профосмотров? Странно, что этого нет в списке.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:05
Свершилось. Великобритания вышла из Евросоюза 2
08:44
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения СКК 0
08:29
Полеты в космос и секс по талонам. Какие пророчества Замятина сегодня сбылись? 0
07:46
Диетологи назвали лучшие продукты-жиросжигатели 0
07:23
Все по плану. Как в Алтайском крае готовятся к празднованию Дня Победы 0
07:01
Борис Ельцин. За что Алтайский край помнит первого президента России 4
06:45
Доступно каждому. Четыре легких способа защиты от рака 1
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:08
На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2°C 0
23:59
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году 0
23:30
Депутаты АКЗС разрешили инвесторам строить значимые объекты без аукциона 0
22:59
В России запретят высаживать детей из общественного транспорта 5
22:30
Депутат Писарев поддержал строительство ФОКа в барнаульском парке Ленина 7
21:59
Спортивно-концертный комплекс обрушился в Санкт-Петербурге. Видео 0
21:21
Томенко поблагодарил оперативные службы за слаженную работу в метели 0
20:56
"Своих сил не хватает". Томенко оценил борьбу с метелями на юге региона 0
20:30
В России выявили два случая заболевания коронавирусом 3
19:55
Томенко рассказал о целях поездки в пострадавшие от метелей районы 1
19:37
Томенко предупредил жителей региона о надвигающейся непогоде 1
18:52
Прокуратура выявила опасные нарушения в барнаульской больнице 2
18:14
Тонны продуктов завезли в отрезанные метелью алтайские села 1
17:35
"Украли деньги". Адвокат указала иной мотив преступления сестер Хачатурян 0
17:22
Король бензоколонок: как разбогатеть на топливных присадках 1
17:10
Частный дом загорелся в Барнауле. Огонь перекинулся на соседние постройки 1
17:00
Глава Минздрава одобрил строительство перинатального центра на Алтае 1
16:32
Жители Ярового пожаловались на едва теплые батареи 0
16:20
Понятие "семья" хотят закрепить в Конституции как "союз мужчины и женщины" 27
16:07
Свое отслужила. Жителям Алтая предлагают взять у кинологов собаку 6
15:55
Cтудентам морозы не страшны. Как в Барнауле стартовала акция "Снежный десант" 0
15:46
Еще шесть школ и пять детсадов закрыли на карантин в Алтайском крае 1
15:30
Алтайскому "яблочнику" дали условный срок за насилие в отношении полицейского 7
15:17
Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу 1
15:02
Режим ЧС сняли в Локтевском районе 0
14:50
Наказание для автомобилистов ужесточат 44
14:36
Барнаульский чиновник отказался от освидетельствования. Суд пройдет в начале февраля 8
14:28
Врио главы Чувашии отправил правительство в отставку 0
14:16
Алтайский футболист вместе с другом едут на велосипедах в Индонезию 4
14:01
Юристам и бухгалтерам освободят до 70% рабочего времени от ежедневной рутины 3
13:42
"Это просто ад": известный блогер сделал фильм про зону, где играет "Динамо-Барнаул" 4
13:30
Генпрокуратура требует прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян 3
13:12
Томенко прошелся по сугробам Рубцовска и назвал виновников ситуации 17
13:00
Секрет идеального сна: как перестать беспокоиться и начать высыпаться 0
12:48
Алтайский Минкульт отказался присвоить колледжу искусств имя Михаила Евдокимова 29
12:33
ВОЗ объявила эпидемию коронавируса ЧС международного значения 4
12:21
Все кандидаты в мэры Барнаула прошли во второй тур конкурса 1
12:12
Назван округ в Алтайском крае, где Грудинин может пойти в Госдуму 18
12:00
Алтайские бизнесмены представят свою продукцию на международной выставке в Сингапуре 0
11:51
Инвестор предложил властям Барнаула установить станции по плавлению снега 12
11:40
Прокуратура нашла виновников замерзания жильцов "Демидов парка" 3
11:28
Абоненты Горсети могут заказать справки и вызвать инспектора через интернет 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.