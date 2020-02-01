Диетологи назвали лучшие продукты-жиросжигатели

Диетологи назвали пять продуктов, которые стоит включить в пищу, чтобы быстрее похудеть, при этом сильно не голодая, сообщает The Health Site.

Речь идет о жиросжигателях – пище, которая ускоряет расщепление полученных с питанием жиров. Эксперты отдали предпочтение крупе квиноа, орехам, острому перцу, яблокам и яйцам.

Квиноа богата белком, витамином Е, железом, селеном и цинком. Это способствует быстрому насыщению и повышению метаболизма.

Орехи содержат много клетчатки, на переваривание которой уходит больше времени, следовательно, человек дольше ощущает сытость. Ореховое волокно активно связывается с жирами кишечника, заставляя вырабатывать больше энергии, выводя лишние калории.

Острый перец ускоряет метаболизм и стимулируют организм на сжигание жира. Это происходит благодаря содержанию в нем капсаицина.

Яблоки содержат много воды и клетчатки, которая разбухает в пищеварительном тракте, способствуя быстрому утолению голода. Эффект будет еще более длительным, если есть их с кожурой.

Яйца, несмотря на низкое содержание калорий, помогают легко насытиться благодаря содержанию белка и других важных питательных веществ. Специалисты рекомендуют принимать их на завтрак.