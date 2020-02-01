Суббота, 1 Февраль, 09:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,14
€ 69,6
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения СКК

, ИА "Амител"
Следственный Комитет заявляет об очевидном нарушении правил безопасности при демонтажных работах
Александр Бастрыкин / Фото: kuzbassmayak.ru

Александр Бастрыкин / Фото: kuzbassmayak.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", сообщает РИА Новости.

Следственный комитет усматривает очевидное нарушение правил безопасности при демонтажных работах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, материалы уголовного дела передадут на расследование в центральный аппарат Следкома.

Напомним, обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров СКК "Петербургский" случилось 31 января. Момент ЧП попал на видеозапись. На ней видно, как газорезчик пытается добежать до люльки, но не успевает и оказывается под руинами рухнувшего сооружения.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:05
Свершилось. Великобритания вышла из Евросоюза 2
08:44
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения СКК 0
08:29
Полеты в космос и секс по талонам. Какие пророчества Замятина сегодня сбылись? 0
07:46
Диетологи назвали лучшие продукты-жиросжигатели 0
07:23
Все по плану. Как в Алтайском крае готовятся к празднованию Дня Победы 0
07:01
Борис Ельцин. За что Алтайский край помнит первого президента России 4
06:45
Доступно каждому. Четыре легких способа защиты от рака 1
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:08
На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2°C 0
23:59
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году 0
23:30
Депутаты АКЗС разрешили инвесторам строить значимые объекты без аукциона 0
22:59
В России запретят высаживать детей из общественного транспорта 5
22:30
Депутат Писарев поддержал строительство ФОКа в барнаульском парке Ленина 7
21:59
Спортивно-концертный комплекс обрушился в Санкт-Петербурге. Видео 0
21:21
Томенко поблагодарил оперативные службы за слаженную работу в метели 0
20:56
"Своих сил не хватает". Томенко оценил борьбу с метелями на юге региона 0
20:30
В России выявили два случая заболевания коронавирусом 3
19:55
Томенко рассказал о целях поездки в пострадавшие от метелей районы 1
19:37
Томенко предупредил жителей региона о надвигающейся непогоде 1
18:52
Прокуратура выявила опасные нарушения в барнаульской больнице 2
18:14
Тонны продуктов завезли в отрезанные метелью алтайские села 1
17:35
"Украли деньги". Адвокат указала иной мотив преступления сестер Хачатурян 0
17:22
Король бензоколонок: как разбогатеть на топливных присадках 1
17:10
Частный дом загорелся в Барнауле. Огонь перекинулся на соседние постройки 1
17:00
Глава Минздрава одобрил строительство перинатального центра на Алтае 1
16:32
Жители Ярового пожаловались на едва теплые батареи 0
16:20
Понятие "семья" хотят закрепить в Конституции как "союз мужчины и женщины" 27
16:07
Свое отслужила. Жителям Алтая предлагают взять у кинологов собаку 6
15:55
Cтудентам морозы не страшны. Как в Барнауле стартовала акция "Снежный десант" 0
15:46
Еще шесть школ и пять детсадов закрыли на карантин в Алтайском крае 1
15:30
Алтайскому "яблочнику" дали условный срок за насилие в отношении полицейского 7
15:17
Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу 1
15:02
Режим ЧС сняли в Локтевском районе 0
14:50
Наказание для автомобилистов ужесточат 44
14:36
Барнаульский чиновник отказался от освидетельствования. Суд пройдет в начале февраля 8
14:28
Врио главы Чувашии отправил правительство в отставку 0
14:16
Алтайский футболист вместе с другом едут на велосипедах в Индонезию 4
14:01
Юристам и бухгалтерам освободят до 70% рабочего времени от ежедневной рутины 3
13:42
"Это просто ад": известный блогер сделал фильм про зону, где играет "Динамо-Барнаул" 4
13:30
Генпрокуратура требует прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян 3
13:12
Томенко прошелся по сугробам Рубцовска и назвал виновников ситуации 17
13:00
Секрет идеального сна: как перестать беспокоиться и начать высыпаться 0
12:48
Алтайский Минкульт отказался присвоить колледжу искусств имя Михаила Евдокимова 29
12:33
ВОЗ объявила эпидемию коронавируса ЧС международного значения 4
12:21
Все кандидаты в мэры Барнаула прошли во второй тур конкурса 1
12:12
Назван округ в Алтайском крае, где Грудинин может пойти в Госдуму 18
12:00
Алтайские бизнесмены представят свою продукцию на международной выставке в Сингапуре 0
11:51
Инвестор предложил властям Барнаула установить станции по плавлению снега 12
11:40
Прокуратура нашла виновников замерзания жильцов "Демидов парка" 3
11:28
Абоненты Горсети могут заказать справки и вызвать инспектора через интернет 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.