Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения СКК

Председатель СКР Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", сообщает РИА Новости.

Следственный комитет усматривает очевидное нарушение правил безопасности при демонтажных работах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, материалы уголовного дела передадут на расследование в центральный аппарат Следкома.

Напомним, обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров СКК "Петербургский" случилось 31 января. Момент ЧП попал на видеозапись. На ней видно, как газорезчик пытается добежать до люльки, но не успевает и оказывается под руинами рухнувшего сооружения.