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За сутки коронавирусом заразились еще 2 тысячи китайцев

, ИА "Амител"
Число умерших выросло до 213 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае продолжает расти. Как сообщает РИА "Новости", за сутки 31 января инфекцией заразились 2102 жителя КНР.

Таким образом, общее число больных коронавирусом превысило 11,7 тысячи человек. Увеличивается и число умерших. На полночь 31 января было известно о 213 смертях из-за этой болезни.

Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии. 

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухань, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2020 10:29
могиканин

вот так с амерами то бодаться,там еще и не такие сюрпризы в надрах тайных лабораторий припасены.

1.02.2020 10:42
Медведь-шатун

А, нельзя статистику по обычному гриппу...сколько болеют, сколько умерло от осложнений, .....для сравнения и понимания....

1.02.2020 10:52
для Медведь-шатун

О, решил не писать, что от обычного гриппа умирает больше и нечего раздувать и раскачивать?
Прокачивай свой скепсис дальше...

1.02.2020 11:17
ден

Заинтриговали хочу заразиться))

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