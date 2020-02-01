Конфискованные на Алтае аналоги снюса уничтожат

30 января мировой суд Республики Алтай вынес решение об уничтожении никотиносодержащей продукции, которая была изъята из обращения из-за отсутствия документов, подтверждающих ее безопасность, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Речь идет о 10 упаковках никотиносодержащей смеси, которую продавали в одной из торговых точек райцентра Майминского района.

Лица, распространявшие аналоги снюса, выплатят штраф за административные нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.43 КоАП.

Всего же с декабря сотрудники ведомства провели 800 проверок, выявив четыре случая торговли небезопасной продукции с высоким содержанием никотина. Документы по каждому из случаев передали на рассмотрение в суд.

Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что о фактах торговли снюсом и его аналогами можно сообщить по телефону: 8 (38822) 64-2-41.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил руководителю регионального Роспотребнадзора Леониду Щучинову организовать рейды по торговым точкам.

Напомним, снюс – это вид бездымного табака. Делают его из увлажненного измельченного табака, который обработан раствором соли и соды и упакован в пакетики. Но сегодня в магазинах снюс продают в виде конфет и леденцов.

Его не курят, а долго рассасывают. Считается, что так никотин гораздо быстрее попадает в кровь и клетки головного мозга. Таким образом, поступающая доза никотина в организм в разы выше, чем в сигарете.